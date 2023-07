Picchia la compagna che finisce in ospedale, arrestato a Pistoia

Pistoia, 24 luglio 2023 – Un uomo di 38 anni, di origini albanesi e residente a Pistoia, è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il 38enne è stato portato in carcere dagli agenti della squadra mobile della Questura pistoiese che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura.

Tutto è iniziato il 30 giugno scorso, quando una donna pistoiese di 45 anni, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia per ricevere cure mediche a fronte di numerose ferite alla testa e al busto. Alla donna i medici hanno riscontrato lesioni, due costole incrinate e varie tumefazioni con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Date le circostanze è stato attivato il previsto 'protocollo rosa', in base al quale personale della squadra mobile è stato subito informato del fatto e in tempo reale ha raggiunto il reparto ospedaliero in cui si trovava la vittima per raccogliere la sua testimonianza, fissando gli elementi essenziali della vicenda ed assicurandosi poi dell'avvenuto collocamento della 45enne presso una casa famiglia in località sicura.

Informata la Procura e ricevuta la delega d'indagine, la polizia giudiziaria ha proceduto con l'approfondimento investigativo finalizzato alla raccolta di idonei elementi di prova, anche grazie alle testimonianze dei genitori della 45enne e delle colleghe di lavoro. Dalla ricostruzione degli eventi è quindi emerso che il 38enne, "con condotte reiterate nel tempo ed aventi carattere di abitualità", avrebbe minacciato, offeso e percosso la compagna, sottoponendola inoltre "a continui controlli al lavoro, esaminandole il telefono ed ispezionandole le parti intime per individuare tracce di eventuali rapporti sessuali con altri uomini". La Procura ha accusato il 38enne albanese di maltrattamenti in famiglia e violenza privata e ha chiesto la misura cautelare al Gip del Tribunale di Pistoia, poi eseguita dalla squadra mobile.