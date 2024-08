Commosso addio al professor Nesti: "Uno studioso e maestro per tanti"

Commosso addio al professore Arnaldo Nesti, ieri nella chiesa di San Piero. Tante persone hanno partecipato alla santa messa, condividendo il dolore della sorella, del fratello e di tutti i parenti. La messa è stata concelebrata dal parroco di san Piero don Paolo Tofani, con don Rodolfo Vettori parroco di San Niccolò, don Luciano Tempestini, don Alfredo Iacopozzi e don Enzo Benesperi. Don Tofani ha ricordato Arnaldo Nesti, sociologo apprezzato in tutto il mondo, per la sua dedizione al sapere e alla ricerca e per il suo profondo legame con la comunità di Agliana, dove era nato il 14 marzo 1932. "Nel ultimi tempi – ha ricordato don Paolo – voleva sentirsi ancora più partecipe. Quando ci sentivamo mi chiedeva sempre notizie sulla vita aglianese". Poi don Tofani ha letto un ricordo di Mariangela Maraviglia (teologa e scrittrice, presente alla celebrazione) che ha ricordato il grande sociologo con un brano dal libro di Nesti "L’incerto domani. Spiragli di vita spirituale" e con la sua personale testimonianza.

"Uno studioso, un sociologo, un amico, di prodigioso entusiasmo intellettuale e umano. All’università di Firenze – ha ricordato Maraviglia -, negli anni Settanta, accendeva animi sulla contestazione e sull’utopia, poi, per decenni, ha restituito con straordinaria capacità di ricerca scenari di religiosità popolare, del sacro, del religioso implicito, del cristianesimo inquieto del Novecento. Ogni incontro con lui era una festa dell’intelligenza e del cuore. E la capacità di mettere in moto progetti, come la Summer school on religion di San Gimignano, in trentunesima edizione in questi giorni. Queste perdite chiedono che si continui e si reinventi per il futuro il tanto che Nesti e altri maestri-amici ci hanno lasciato". Poi il ricordo del sindaco Luca Benesperi: "Non bastano le parole, per ringraziarlo. Sempre saldo nel legame con Agliana, la nostra storia e le nostre tradizioni. Esprimo il cordoglio di tutta l’amministrazione". Il cugino, Attilio Barontini ha ricordato l’infanzia, l’impegno di Nesti al Centro studi sociali di Pistoia, fino agli ultimi giorni: "Sentiva l’avvicinarsi della fine – ha detto Barontini – ma era sereno". Don Alfredo Iacopozzi lo ha ricordato a nome della Summer school e di tutti quelli che gli sono stati vicino: "Dobbiamo portare avanti la sua eredità spirituale, con fiducia nel futuro". Il professor Nesti, per l’insegnamento e le sue ricerche aveva girato il mondo, ma era sempre rimasto profondamente legato ad Agliana, disponibile a collaborare alla vita culturale locale, con libri dedicati ad Agliana fino alla donazione di una parte della sua vasta collezione di quadri alla locale Misericordia. Per sua volontà, riposerà per sempre ad Agliana, nel cimitero di San Niccolò.

Piera Salvi