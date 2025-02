Comitato discarica del Cassero: "Sul sito non c’è, che fine ha fatto?"

Che fine ha fatto il Comitato cittadino per la discarica del Cassero? E’ ancora operativo? E perché da ormai diverse settimane è letteralmente sparito dal sito web del Comune, inclusa la sezione che conteneva i verbali delle riunioni? Sono i quesiti posti da Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica.

"Da qualche tempo, sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese è sparita la sezione dedicata al Comitato cittadino per la discarica. E’ l’organo che avrebbe la funzione di favorire le comunicazioni tra il soggetto gestore e la cittadinanza; di informare sulle analisi e gli studi che vengono effettuati da soggetti pubblici e privati, di organizzare momenti di dibattito pubblico sull’andamento dell’impianto – osserva Bardelli – ma non è più possibile seguirne le attività. I cittadini non sanno se il Comitato si riunisce secondo quanto previsto dal regolamento, di norma quattro volte l’anno, non conoscono l’ordine del giorno delle eventuali riunioni, non hanno a disposizione i relativi verbali e non sono informati riguardo alla gestione dell’impianto".

Effettuando una ricerca su Google, fra i risultati appare la pagina del Comitato, ma l’utente che vi clicca viene reindirizzato sul sito del Comune e si trova davanti la schermata di "pagina non trovata". In precedenza, l’ultimo verbale dei lavori del Comitato era stato reso noto il 21 febbraio del 2024: quasi un anno fa. E Serravalle Civica ha chiesto all’amministrazione di intervenire, in una direzione o nell’altra.

"Non sarebbe dovere del Comitato affrontare tali questioni con la cittadinanza, creando spazi di dibattito e confronto? Da tempo sosteniamo che un organismo depotenziato e privato di adeguate funzioni di controllo, come lo ha voluto la giunta Lunardi, non serva a niente, se non a mantenere una parvenza di interesse nei confronti delle questioni ambientali – osserva ancora Elena Bardelli –. O l’amministrazione comunale si impegna a farlo funzionare, restituendogli ampliate le sue primitive funzioni di vigilanza attiva mediante la revisione della convenzione con il soggetto gestore dell’impianto, oppure – conclude – si smetta di mantenerlo ipocritamente in vita, perché non è di nessuna utilità. Esortiamo comunque il sindaco a rendere nuovamente visibili sul sito istituzionale del Comune i lavori del Comitato".

G.F.