"Coltiva la tua impresa!". L’esperienza di Oltreverde

PISTOIAUna nuova impresa sociale che intende avviare percorsi di inserimento lavorativo nella manutenzione del verde pubblico e privato per le persone in situazione di marginalità e in particolare senza fissa dimora. È con questo obiettivo che è nata Oltreverde, a seguito del percorso di accompagnamento proposto dal bando "Coltiva la tua impresa!", che viene portato avanti ogni anno grazie al sostegno di Fondazione Caript e della Fondazione Un Raggio di Luce ETS, con il supporto tecnico dello Yunus Social Business Centre dell’Università di Firenze. Oltreverde, il cui progetto è stato presentato nel pomeriggio di mercoledì presso la Serra di Monteuliveto, vuole quindi dare una possibilità alle persone in grande difficoltà, con attenzione particolare ai senza fissa dimora.

"Il nostro slogan è ‘Coltivare un domani più verde, una vita alla volta’ – hanno spiegato i fondatori Daniela Cocchi, Stefania Corrocher, Michelantonio Di Dio e Brunero Franceschi - e vuole indicare che Oltreverde dà una possibilità concreta di rifarsi una vita e di riacquisire dignità attraverso il lavoro. Il settore di riferimento è la manutenzione del verde e le attività collegate alla coltivazione, vivaismo, manutenzione del territorio. In particolare, puntiamo ad una formazione continua in quanto le persone svantaggiate, una volta formate, saranno inserite in squadre di professionisti a garanzia anche della qualità del servizio che offriamo".

Un progetto che ha trovato il sostegno della Fondazione Caript, che ha sottolineato l’importanza della nascita di imprese sociali: "L’esperienza maturata dai volontari dell’associazione Raggi di Speranza in Stazione, che da anni opera a Pistoia a favore delle persone senza fissa dimora, ha rappresentato una risorsa preziosa per gettare le basi di un progetto di impresa sociale. Oltreverde potrà davvero contribuire non soltanto a dare un presente più dignitoso ai lavoratori coinvolti, ma anche a migliorare la nostra comunità, rendendola più accogliente". Anche per Paolo Carrara, presidente della Fondazione Un Raggio di Luce Ets, la nascita di Oltreverde rappresenta un importante passo avanti per Pistoia: "È una novità che riunisce in sé alcuni elementi molto importanti per il progetto "Coltiva la tua Impresa!" e per il territorio pistoiese: la nascita di una nuova impresa sociale, i beneficiari rappresentati da persone svantaggiate assistite da Raggi di Speranza in Stazione, Odv con cui la Fondazione Un Raggio di Luce collabora da tempo, e l’attività di manutenzione del verde che per Pistoia rappresenta una vocazione vera e propria".

