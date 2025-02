Club Balestrero. Tante autorità alla festa

Anche quest’anno tradizione rispettata per soci e familiari del "Club Balestrero Veicoli d’Epoca". In 400 si sono ritrovati, domenica scorsa, per l’annuale incontro sociale al Grand Hotel Tamerici & Principe di Montecatini. A fare gli onori di casa il presidente del Club ingegnere Renzo Cardini, che ha accolto i partecipanti.

Dopo l’Inno d’Italia, il cerimoniere Emanuela Gennai, ha presentato le molte autorità tra le quali: l’europarlamentare onorevole Susanna Ceccardi, la vice sindaco di Montecatini Beatrice Chelli, il colonnello Ruben Ruggeri del Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, l’ispettore Regione Toscana Carabinieri generale di divisione Luigi Nardini, il direttore del Museo navale della Marina Militare ammiraglio Leonardo Merlini, il vice sindaco di Lucca Giovanni Minniti, il comandante Compagnia Carabinieri Piergiorgio Cataldo, il comandante Compagnia Guardia di Finanza Silvia Margottini, l’ex sindaco di Montecatini Luca Baroncini, presente anche il presidente onorario del club Giorgio Balestrero.

Il generale Nardini ha consegnato al presidente Cardini una targa, segno di ringraziamento per l’impegno del Club Balestrero in occasione di molte solenni celebrazioni dei carabinieri nel corso dell’anno 2024, per esempio per l’evento regionale in occasione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma e per l’ottantesimo anniversario dei Martiri di Fiesole: Alberto la Rocca, Fulvio Sbarretti e Vittorio Marandola i tre giovani carabinieri di circa 20 anni che furono uccisi.