Climate Fiction Days: "Il respiro del vento". Un manifesto alla natura. Tra biodiversità e animali

PISTOIACome il clima che cambia si ripercuote su biodiversità e vita degli animali. Se ne parlerà oggi (ore 18) al Polo Puccini Gatteschi in vicolo Malconsiglio a Pistoia nell’ambito del festival Climate Fiction Days, già iniziato due giorni fa e in svolgimento per tutta la settimana. A offrire l’impulso alla discussione moderata dalla giornalista Lisa Ciardi sarà il libro della stessa Berti, "Come il respiro del vento" (Sonzogno 2024). La storia personale e professionale dell’autrice si lega sin da ragazzina alla cura degli animali selvatici, arrivando poi a specializzarsi nella loro riabilitazione e nel rilascio, sviluppando un particolare interesse per i lupi. Negli anni ha contribuito alla stesura di protocolli e linee guida per la gestione della fauna selvatica. Oggi è anche direttrice del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone. Il cuore del festival comincerà a battere più intensamente da domani, con una mattinata dedicata alle scuole nella sala soci Coop di Pistoia in compagnia degli esperti Cnr Antonello Pasini e Roberto Salzano, cui si aggiungerà la voce di Sofia Pasotto, esperta di Climate change, ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima e consulente del Senato sulle policy per l’ambiente.La stessa Pasotto alle 16.30 sarà alla San Giorgio per una lectio magistralis. Ad arricchire l’incontro il saluto dalla Stazione Dirigibile Italia (Circolo Polare Artico). Ancora Biblioteca San Giorgio, ancora domani. Alle 17.15 Lorenzo Guadagnucci, giornalista di Qn, modererà la discussione con Lorenzo Zaffaroni (Università degli Studi di Milano-Bicocca) che presenterà gli inediti risultati della ricerca interuniversitaria "Gli immaginari sociali del futuro attraverso la Climate Fiction" e Fabio Deotto, curatore del libro "Come ne usciremo". Alle 19, a Palazzo dei Vescovi, è tempo di poesia con l’autore Matteo Pelliti, Helen Moore, principale ecopoeta inglese, e Paola Loreto, docente di letteratura americana.Il sabato (ore 11) alla San Giorgio ospiti gli autori Antonio Moresco e Marina Milani, in un incontro moderato dalla giornalista Linda Meoni, mentre alle 12 Universo comics, condotto da Francesca Riccioni, fisica e autrice con Roberto Grossi, Barbara Borlini, Francesco Memo e Marco Taddei. Nella giornata di sabato è ricca anche la proposta per il segmento dei piccoli e dei ragazzi (dettaglio su climatefictiondays.it) con momenti guidati da Susanna Stigler, scenografa, fotografa e visual artist, con David Bargiacchi, Claudia Fachinetti, giornalista, con Alice Franchi, con l’autrice Giusi Quarenghi, con Manuela Trinci, psicoterapeuta, con Elisa Palazzi e Federico Taddia.La giornata si concluderà a Palazzo Fabroni alle 20.45, con un concerto acustico di Finaz (Bandabardò). Domenica 23 marzo (Puccini Gatteschi, ore 11-13) riflettori puntati sulla traduzione, con la moderazione di Nausikaa Angelotti e Daniela Marina Rossi. Partecipano Elena Cappellini, Anna Rusconi, Lia Iovenitti, Ilaria Benini, Benedetta Ori e Deborah Confortini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.