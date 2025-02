Città e turismo. Opportunità alla Bit di Milano

A contatto con tour operator per lanciare il turismo. Quattordici operatori internazionali del settore saranno incontrati dal Consorzio Turistico Città di Pistoia alla in corso Bit a Milano. Bit, la fiera internazionale del turismo, connette professionisti provenienti da tutto il mondo consentendo di valorizzare le peculiarità delle singole destinazioni: la platea degli interlocutori cresce ogni anno. Oltre a questo, apre sempre le porte agli appassionati di viaggi, che trovano spunti e informazioni in quantità per programmare la prossima partenza.

Più in particolare, il Consorzio incontrerà – nell’ambito di un progetto finanziato da Cciaa e inquadrato nelle attività di Vetrina Toscana - operatori provenienti da Brasile, Usa, Cina, Danimarca, Germania e India.

"L’obiettivo – spiega il presidente del Consorzio, Paolo Cavicchio – è quello di far conoscere la destinazione al pubblico internazionale, e il 2025 risulta un anno in cui l’interesse allarga i propri confini. Usciamo sempre più fuori dall’Europa e cominciamo ad esercitare una forte attrazione nei confronti degli Stati Uniti".

"La città di Pistoia – prosegue - si mostra come una destinazione sempre più ricercata per l’autenticità e la vita a misura d’uomo, che sono tratti tipici della toscanità. I tour operator sanno che c’è molto da scoprire, perché negli ultimi anni i circuiti cittadini ed extraurbani più famosi sono stati affiancati da nuove esperienze".

"Per noi – conclude Cavicchio – è un’opportunità per presentare l’arte, la storia e la cultura che esprime il territorio. Dalle bellezze del centro storico alla montagna, vissuta sia in estate che in inverno, dai prodotti enogastronomici di qualità alle tradizioni locali: un universo da raccontare".