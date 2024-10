Cinque televisori per la Medicina. Il dono della Misericordia di Lizzano

L’Azienda sanitaria conferma l’apertura dell’ambulatorio pediatrico per un giorno alla settimana, all’interno del Piot (presidio integrato ospedale del territorio) di San Marcello, intitolato a Lorenzo Pacini. Verrà infatti aperto dal prossimo mercoledì 9 ottobre sulla Montagna Pistoiese un Ambulatorio Pediatrico, che effettuerà servizio dalle 10.30 alle 15.30, con accesso diretto.

"E’ la risposta dell’Azienda – si legge in una nota emessa ieri dall’Asl Toscana Centro – per garantire la presenza di un ambulatorio pediatrico sul territorio montano mentre, contestualmente, si procederà alla pubblicazione di un bando per reperire un pediatra convenzionato. Tale attività è aggiuntiva rispetto alla presa in carico da parte del pediatra di libera scelta. I genitori sono quindi invitati ad effettuare la scelta del Pediatra". Contemporaneamente ha preso forma una bella iniziativa della sezione di Lizzano della Misericordia di Pistoia.

"I cinque televisori da 32 pollici – fa sapere ancora l’Asl Toscana Centro – che sono stati donati al reparto di Medicina del presidio Lorenzo Pacini di San Marcello, sono stati consegnati in questi giorni da Claudio Iori, rappresentante dell’Arciconfraternita, alla presenza del dottor Leonardo Capecchi, della direzione sanitaria del presidio, della dottoressa Erica Gualtieri, referente della direzione infermieristica, del dottor Marco Frati, direttore della Sos Medicina Interna e del dottor Giuseppe Daniele, coordinatore infermieristico Medicina Interna. I cinque televisori sono già stati posizionati nelle stanze di degenza ad uso dei ricoverati.

"La donazione – rileva l’Azienda – migliorerà sicuramente il confort dei pazienti e pertanto anche a nome della dottoressa Lucilla Di Renzo, il dottor Capecchi ha sentitamente ringraziato Iori e l’Arciconfraternita per la sensibilità e senso di appartenenza dimostrata nei confronti del presidio di riferimento per gli abitanti della Montagna pistoiese".

Andrea Nannini