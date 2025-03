Cinque parchi attrezzati. E trecento nuovi alberi

Cinque nuove aree a verde per un totale di 46mila metri quadri e la riqualificazione dell’area ex Giusti andando a mettere a dimora, complessivamente, 320 nuovi alberi. Sono questi i numeri che si stanno materializzando nel programma "Bottegone: dalla città lineare alla smart social city", che l’amministrazione comunale sta portando avanti per dare un nuovo volto alla frazione più popolosa del territorio. Un investimento complessivo, per il progetto, di due milioni di euro che sono stanziati dal Governo, mentre per l’area ex Giusti è di 524mila euro.

"L’obiettivo – sottolinea l’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi – è aumentare l’urbanizzazione della zona consentendo ai cittadini di usufruire di tutti quegli spazi e servizi necessari che altrimenti potrebbero trovare solo in città, con tutti i disagi che ne sono fino a oggi conseguiti. Una particolarità di questo intervento è che ogni parco di nuova realizzazione è stato studiato per rivolgersi ai giovani e ai meno giovani, secondo fasce di età ben definite. Ciò sarà reso evidente dai giochi e dagli arredi".

Con i nuovi parchi ci saranno aree gioco, percorsi ciclopedonali, parcheggi, play-ground, spazi per il fitness, aree di sgambatura per i cani e anche orti urbani. La prima area in fase di realizzazione è quella vicino al nido "Aquilone", con spazio per bici e pedoni, con una piccola piazza alle spalle dell’edificio, in fase di ristrutturazione. Il secondo è in una grande area all’interno della zona residenziale compresa tra le vie D’Aragona, Salceto e Di Vittorio: qui sono previsti diversi percorsi ciclopedonali, due campi da gioco (basket e calcetto), un’area per i cani e orti urbani che saranno assegnati con procedura a evidenza pubblica, con porzioni di terreno recintato e dotato di acqua da pozzo, casotto per rimessa attrezzi e zone di accesso.

Il terzo si trova a lato di via Carobbi con percorso per pedoni e bici che servirà anche da futuro collegamento tra via Sant’Angiolo e la Statale: qui è in fase di valutazione, per il Comune, la possibilità di collocare un impianto multifunzione per la pratica del pump-track, skate e altre discipline.

Il quarto spazio deve ancora essere avviato, ma consentirà di collegare via Doria con via San Sebastiano a lato della materna comunale "Rodari": qui ci sarà un percorso ciclopedonale con una passerella sul torrente Ombroncello. Ci saranno percorsi di passeggio e allenamento con strutture ginniche, nuovi accessi e anche qui, come nell’area nord, nuovi orti urbani.

Per il completamento e la riqualificazione della lottizzazione dell’area ex Giusti si interviene su un’area residenziale costruita oltre dieci anni fa, delimitata da via Fiorentina, via Cason dei Capecchi, via Carobbi, via Foresi e via Piccioni. L’area è in fase di valorizzazione con interventi di completamento, e integrazione, delle opere di urbanizzazione del verde pubblico che non erano state finite nell’ambito dell’attuazione del piano di lottizzazione. Sarà creata un’area giochi inclusiva, una sgambatura per i cani, un’area di socializzazione e un impianto di irrigazione a servizio delle specie vegetali presenti.