Cimiteri, opere di manutenzione per 250mila euro

Importanti lavori in città. Ammonta a circa 250mila euro il costo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali degli ultimi mesi. Molti, infatti, i progetti che hanno interessato parte dei 48 campisanti presenti sul territorio dove in via prioritaria l’Amministrazione comunale ha previsto attività di manutenzione e restauro, ma anche di implementazione di spazi per la sepoltura, come la realizzazione di nuovi ossarini. Già in fase di programmazione e progettazione ulteriori lavori manutentivi, come, solo per citarne alcuni, a Sammommè e alle Grazie. Al cimitero di Germinaia sono in programma i lavori di manutenzione dell’impianto con il contributo di un privato. Nel complesso, alcune attività sono state svolte dalla cooperativa sociale Barbara B, nell’ambito dell’appalto in corso di gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione per il triennio 2020-2023, mentre altri sono gestiti direttamente dal Comune, attraverso gare di appalto. "Durante quest’ultimo anno – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – siamo intervenuti portando a compimento lavori necessari di manutenzione in diverse aree cimiteriali, individuando nuovi spazi di sepoltura e rispondendo ad alcune richieste pervenute dai cittadini. Migliorare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dei cimiteri pistoiesi è l’obiettivo che ci siamo posti e che guiderà...