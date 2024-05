"Ci vediamo in galleria", sfilata spettacolo con i volti che si impegnano per la città

Un evento confezionato per Pistoia che "parla" tutto pistoiese le cui fila sono tirate da Caffè Quisicosa, a partire dalla sua regia, quella dello Studio Mazzei che non poteva non avere la moda come protagonista. Benvenuti dunque a "Ci vediamo in Galleria" il fashion show che oggi, domenica 19 maggio, dalle 18, nella Galleria Vittorio Emanuele di via degli Orafi porterà in passerella non solo gli abiti dei negozi e delle boutique cittadine, ma anche volti pubblici e noti della nostra comunità, che per questa si impegnano quotidianamente su diversi fronti. E allora capiterà di vedere in una veste decisamente insolita personaggi come la vicesindaca Anna Maria Celesti, il consigliere comunale Paolo Tosi, l’artista Rossella Baldecchi, la presidente della Lilt Giulietta Priami, il barman Gianbiagio Comba, Simona Priami, la dermatologa Lucilla Melani, Sara Picchi, Roberta Carboni, Clemente Jannotta, Sergio Biagini per Uni-PoP e poi Gianni Frosini, il giornalista Maurizio Gori, Mimma Melani, Marzia Lucherini, Giulia Bravi, Francesco Taddei e tanti altri, assieme ai piccoli modelli Clotilde e Pietro. Questi i negozi che presenteranno le collezioni primavera-estate 2024: Gianburrasca Moda Bimbo, Noi due di Chiara, Street 67 Moda Uomo, Lei Più moda donna, Guercini moda uomo, Artdesia Atelier, Monti Moda Mare, Aligi Bruni Occhiali; le acconciature sono di Fashion Parrucchieri, il trucco di Blow Beauty. La sfilata si snoderà in un suggestivo percorso verde e colorato progettato da Zelari Piante, mentre la parte musicale sarà a cura dei Principi Attivi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con UniPop Pistoia e Lilt sezione di Pistoia. Presentano Silvia Cocchini e Leonardo Zelari.