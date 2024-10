Chiusura del Ponte dei Mandrini. Disagi per l’accesso all’Abetone. Percorsi lunghi e traffico

Abetone (Pistoia), 25 ottobre 2024 – Non solo in città, e nella prima periferia, così come a Pescia o nella bassa montagna – leggasi la situazione complicata che si vive in questi mesi a Pracchia – si chiudono ponti. Ed è così che da lunedì prossimo torneranno per un mese e mezzo i disagi per raggiungere Abetone, non potendo usufruire della viabilità alternativa alla SS12 che è offerta dalla SP20 “Popiglio – Fontana Vaccaia” perché verrà chiuso a tutto il traffico veicolare il ponte sul torrente Sestaione, ovvero per tutti semplicemente detto Ponte dei Mandrini. Una struttura che già negli anni scorsi è stata al centro di numerose polemiche per la realizzazione di alcuni lavori, ma la messa in sicurezza deve proseguire ulteriormente, come da crono-programma dei vari interventi ai quali la Provincia di Pistoia ha deciso di dare il via libera per rispettare le nuove normative sull’agibilità di ponti e viadotti dopo il crollo di Genova dell’estate 2018.

I lavori sono stati affidati alla ditta Impr.Emi.D. di Cancello e Arnone e prenderanno il via questo lunedì per concludersi, almeno da crono-programma, il prossimo 6 dicembre. Sulla carta, quindi, poco meno di un mese e mezzo per le lavorazioni ma visto il periodo dell’anno durante il quale si mette mano al cantiere, con condizioni meteo instabili e l’avvicinarsi anche della stagione fredda, potrebbero esserci allungamenti dello stop totale al traffico.

Un problema di non poco conto, visto che in questo modo chi vive a Pian degli Ontani e Pian di Novello se deve recarsi all’Abetone deve tornare a scendere fino a Casotti di Cutigliano e poi risalire lungo la SS12 attraverso Pianosinatico per poi ricollegarsi con Le Regine dove c’è l’incrocio proprio con la stessa SP20. In senso opposto, chi da Abetone deve recarsi nelle zone sopracitate, non può più passare dalla scorciatoia (il Ponte dei Mandrini è abbastanza vicino a Fontana Vaccaia) e fare, pertanto, tutto il giro con tempi e distanze dilatate. Problemi che si ripercuotono anche per i pullman di linea. Non ci saranno fasce oraria di apertura parziale, o durante i weekend, quindi lo stop sarà totale. Un problema in più, vedendo anche le fragilità di questi giorni con le frane che hanno coinvolto la stessa SS12.

S.M.