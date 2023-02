Chiusa la seggiovia delle Regine: scatta subito la polemica

Un cartello affisso davanti alla seggiovia de Le Regine, a pochi chilometri dall’Abetone, ne annunciava la chiusura senza fornire alcuna motivazione, a chiedere spiegazioni sulla causa si è mossa la minoranza consiliare che, tramite il suo capogruppo, Davide Costa, pone l’interrogativo lamentando, con un pizzico d’ironia, la lentezza con cui l’Amministrazione risponde abitualmente.

"Stamani la seggiovia delle Regine (di proprietà comunale) è chiusa e in paese c’è preoccupazione. Come mai? – scrivono da "Il paese che vogliamo" – Visto che il tempo medio di risposta alle nostre interrogazioni supera i tre mesi (ben al di sopra di quanto prevede il regolamento del Consiglio comunale) proviamo con un post sui social… chissà che non siamo più fortunati".

A rispondere a Davide Costa è proprio il sindaco, Marcello Danti che però tende e a minimizzare la situazione e a tranquillizzare: "si è trattato di un problema tecnico – afferma il primo cittadino – domani (oggi per chi legge) l’impianto tornerà in funzione. Tutti gli impianti del Comune di Abetone Cutigliano, attualmente ceduti in gestione al consorzio Multipass, sono in piena attività, siamo felici della neve presente in abbondanza e del meteo favorevole, anche se il freddo è intenso, che permette agli impianti di lavorare".

Andrea Nannini