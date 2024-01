Chicos Mambo, ode alla danza da Barcellona

Una caricatura danzata per omaggiare le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala, dell’acrobazia e dello sport con i loro tic e vezzi. Gli interpreti sul palco, di straordinaria bravura, sono sei, al secolo Chicos Mambo, i quadri danzati in "Tutu" ventiquattro, in un passaggio camaleontico dal classico cigno alle donne in passerella e sottoveste di Pina Bausch. L’appuntamento della stagione di danza dei Teatri di Pistoia è al Manzoni questo giovedì, 11 gennaio, (alle 20.45), esclusiva toscana per la compagnia fondata nel 1994 a Barcellona dal coreografo Philippe Lafeuille. Lo spettacolo (una co-produzione Val Productions/Compagnie La Feuille d’Automne, con il sostegno alla produzione di Klap/Maison pour la Danse Marsiglia residenza finale 2014) è nato nel 2014 per i festeggiamenti del ventennale della compagnia e porta al pubblico un omaggio a più di quaranta personaggi della danza, in una sorte di ode a quest’arte stessa, un magma effervescente di colori e visioni sfrenate che conquista anche chi non ha mai avuto niente a che fare con la danza.

Qui i Chicos Mambo rivisitano tutti i tipi di danza e si prendono gioco senza tabù dei codici della coreografia. Spaziano dalla danza classica in tutù alla danza contemporanea di Pina Bausch, La Sagra della Primavera, la ginnastica artistica di Nadia Comaneci e delle sue imitatrici, il tango e persino la danza maori haka. Ogni scena è una sorpresa di colori, gli interpreti ci trasportano gioiosamente nel loro universo fantastico e teatrale. Le invenzioni comiche sono sottolineate dai costumi, deliranti variazioni del classico tutù, giubbotti, cappelli, code d’anatra e pantaloni che permettono ad un volatile di danzare.

La troupe è conosciuta per l’autoironia e l’arte di irridere, ma anche per la serietà con la quale porta avanti il proprio credo: l’amore per la danza sopra ogni cosa. I Chicos Mambo sono nati da un’intuizione condivisa tra Lafeuille e due danzatori la cui esperienza e senso dell’umorismo sono l’essenza dello spirito dissacrante, sempre con sublime ironia, che anima i loro spettacoli.

Già con le prime creazioni i Chicos Mambo trionfano sia in Spagna che in Francia, ma il vero successo internazionale giunge con lo spettacolo del 1998, "Mèli-Mélo", mentre Philippe Lafeuille si afferma come artista eclettico e multidisciplinare. Le sue creazioni sono sempre originali, un sapiente mix di generi, dalla danza al teatro, dalle clownerie alle arti plastiche e alle acrobazie, spettacoli di grande ironia e divertimento per il pubblico sostenuti da indiscusse abilità tecniche dei performer, indistintamente danzatori, acrobati, attori e cantanti. I biglietti per la serata sono in vendita al costo di 10 e 18 euro on line (www.bigliettoveloce.it) e alla biglietteria del Teatro, aperta ogi e giovedì dalle 16 alle 19, mercoledì dalle 11 alle 15 e la sera dello spettacolo un’ora prima dell’inizio.

l.m.