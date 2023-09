Cesare, il signore dei girasoli ad Agliana: ha coltivato il più alto d'Italia

E’ stato coltivato ad Agliana da Cesare Iannotta il girasole più alto d’Italia: ben 5 metri e 46 centimetri, record ufficiale italiano. Con il suo girasole gigante, Iannotta ha superato il precedente record ufficiale di 5 metri e 36 centimetri. Cesare Iannotta, che coltiva girasoli per passione, era presente con il suo esemplare da record alla 40° edizione della "Festa della zucca" gara di ortaggi giganti (prevalentemente zucche, ma anche altre coltivazioni) che si è tenuta Sale Marasino, in provincia di Brescia, sul lago d’Iseo. Iannotta, originario della Campania si è trasferito nel pistoiese nel 2017, inizialmente a Pescia e da un anno e mezzo circa ad Agliana. "Coltivo girasoli da competizione nel mio giardino, alla Ferruccia – racconta –. Sono semi specifici, selezionati, destinati alla coltivazione di girasoli giganti. In giardino ne ho una quindicina. Trasportare questa gigantesca pianta, con i dovuti accorgimenti, alla mostra di Sale Marasino, non è stato semplice: ho dovuto noleggiare un furgone. Il premio che viene consegnato è simbolico – spiega Cesare –, ma c’è la grande soddisfazione di avere coltivato una pianta che ha ottenuto il riconoscimento del record ufficiale italiano. Il precedente record era fermo da qualche anno". Iannotta, assistente tecnico nella formazione alberghiera, si dedica con cura e passione alla coltivazione di girasoli da competizione. Come si ottiene una pianta da record? "Servono circa 120 giorni. E’ necessaria molta attenzione nella preparazione del terreno, nella concimazione e nella cura. Poi c’è anche una dose di fortuna, che consiste nel potenziale genetico del seme".

Piera Salvi