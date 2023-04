"Cercare la verità vera" Il festival a Lo Spazio

"Fact checking", ovvero dall’inglese verifica accurata dei fatti, a indicare tutta quella serie di azioni utili a smontare una fake news, a ricercare la "verità vera". A questa idea di verità è ispirato proprio il Festival Fact Checking, rassegna di appuntamenti e dibattiti organizzata dalla libreria-bacaro Lo Spazio e dall’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia che dopo la prima edizione ad alto gradimento, torna a dibattere sul tema e sulla centralità della storia. E lo fa proponendo una riflessione itinerante, con incontri che evadono dal classico modello di ‘lezione frontale’, in più espandendosi oltre Pistoia, arrivando in altri luoghi della Toscana dal 13 al 19 aprile. La mappa del coinvolgimento ricostruisce simbolicamente i luoghi della memoria della Resistenza (come la Linea Gotica Occidentale) e di valori democratici e antifascisti che la collana Fact Checking coltiva sin dalla sua nascita. Molti dei soggetti coinvolti in questi anni hanno intrecciato la loro attività con quella di molti autori della collana, in particolare con il suo curatore, Carlo Greppi. A muovere e animare la rete sono innanzitutto le librerie indipendenti con la partecipazione di diverse associazioni (come Anpi, Arci, Archivi della Resistenza), gli Istituti storici della Resistenza (oltre al capofila pistoiese, anche l’istituto spezzino e quello apuano) e alcuni musei della memoria (il Museo della Deportazione di Prato, Stanze della Memoria di Siena e il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo). Non solo "movimento urbano" per le conferenze, ma anche un viaggio parallelo nelle scuole superiori del territorio (per Pistoia il Liceo scientifico e il Liceo classico), che al mattino, nella prossima settimana, saranno interessate da lezioni di alcuni dei relatori pensate proprio per una platea di giovani. L’appendice pistoiese del festival (appuntamenti a ingresso libero, tutti a Lo Spazio) che è poi quella che inaugura la rassegna tutta si apre giovedì (ore 18) con l’intervista reciproca tra Carlo Greppi e Giovanni Carletti, editor Laterza, sul tema ‘Raccontare la storia, raccontare storie’, per proseguire venerdì 14 aprile (ore 18) con un dialogo tra Alice Borgna e Tommaso Speccher sul tema ‘Fare i conti con il passato’.

Ultimo tassello pistoiese sabato 15 aprile (ore 17.30) con la lectio magistralis di Giusto Traina che introdurrà i temi per la tavola rotonda a seguire che vedrà la partecipazione di altri autori, Chiara Colombini, Gianluca Falanga, Francesco Filippi, Eric Gobetti, Pino Ippolito Armino, con Giovanni Carletti. In contemporanea il festival (realizzato con il contributo di Conad e il patrocinio di Anpi e Cudir) si muoverà fino al 19 aprile in zona Pontremoli e Sarzana, per poi allargarsi a Fosdinovo, Prato, La Spezia, Massa, Pietrasanta, Lerici e ancora Sarzana, Siena e Seravezza. "Fact checking" richiama il titolo della collana diretta da Carlo Greppi (Laterza), anche questa edita per screditare strumentali falsificazioni opponendo la verità che la storia con la sua ricerca e i suoi strumenti ha individuato.

l.m.