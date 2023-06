Cede il tetto, arrivano i vigili del fuoco

Serravalle Pistoiese (Pistoia), 11 giugno 2023 – I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Cantagrillo, in via Montalbano, nel comune di Serravalle Pistoiese, per il cedimento strutturale di un elemento portante del tetto di una abitazione di due piani.

Per fortuna non ci sono persone coinvolte, ma per ragioni di sicurezza è stato necessario provvedere con opere di contenimento della struttura.