Cda Pistoia Basket Quanti cambiamenti Capecchi confermato Fuori Caso e Giusti

Cambia, e non di poco, il consiglio di amministrazione del Pistoia Basket 2000. La principale realtà cestistica toscana ha infatti ufficializzato il rinnovo delle cariche nella "stanza dei bottoni" e non mancano le sorprese, anche se alcune delle quali già nell’aria da tempo. Partendo dalle certezze, il presidente resta Massimo Capecchi, al timone del club biancorosso dall’estate del 2018. Al suo fianco confermato anche il vicepresidente Francesco Giuseppe Cioffi, numero uno del Consorzio Pistoia Basket City, azionista di maggioranza della società. Accanto a lui un altro vice: si tratta di Massimo Bulgarelli, dirigente di lunghissimo corso in casa Pistoia Basket, già responsabile del palasport e addetto agli arbitri. La "rivoluzione" arriva un gradino più sotto, nell’elenco dei consiglieri, dal quale sono scomparsi (pur non essendo stati esplicitamente citati) figure di spicco della pallacanestro pistoiese come Antonio Caso, patron di PerDormire, insieme al suo braccio destro Paolo Luchi, nonché Fabrizio Giusti, titolare del gruppo NuovaComauto e Alessio Tissi, rappresentante di Dife. Fuori anche (ma di fatto lontano dai radar già da tempo) l’ex onorevole Maurizio Carrara.

Chi resta, dunque? A fianco del confermato Paolo Mati, altro nome espressione del Consorzio, tre new-entry. La prima risponde al nome del direttore generale Ettore Saracca, la seconda è un ritorno, quello di David Luchetti, legale rappresentante dell’azienda Maxitalia e in passato co-titolare del title sponsor OriOra. Ma il vero volto nuovo è quello del giovane Dario Baldassari, figlio dell’avvocato Marco: professione studente il neo-consigliere, volto noto della politica pistoiese il padre (presidente di Publiservizi e membro del Cda della neonata Multiutility, tra le altre cose). "In questo momento mi preme ringraziare i consiglieri uscenti dal Cda che in questi anni si sono spesi ed hanno dato il proprio contributo affinché il nostro cammino potesse proseguire in maniera solida – afferma il presidente biancorosso – Massimo Capecchi – e allo stesso tempo un caloroso benvenuto a coloro che entrano a fare parte del consiglio d’amministrazione ed al nuovo collegio dei sindaci revisori: a tutti loro va il mio augurio di buon lavoro". A proposito dei sindaci revisori, ecco la nuova composizione del collegio: presidente Alberto Innocenti, sindaci revisori Francesco Federighi e Massimiliano Bocchini.

