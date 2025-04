Case popolari, 349 domande: la graduatoria

Via libera dal Comune all’aggiornamento 2024 della graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), formulata a seguito dell’istruttoria e della valutazione delle 349 domande pervenute.

La graduatoria provvisoria è composta da tre allegati: l’elenco delle domande ammissibili, l’elenco delle domande ammissibili con riserva, l’elenco delle domande escluse. La graduatoria provvisoria dell’aggiornamento sarà pubblicata – spiega una nota : fino al 21 maggio all’albo pretorio del comune, disponibile e scaricabile dal sito internet del municipio.

Fino al 21 maggio compresi, gli interessati potranno presentare eventuale opposizione avverso la graduatoria e potranno presentare la documentazione mancante inviando unicamente la modulistica specifica e in modalità on-line attraverso lo sportello telematico polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia, nell’area "servizi per l’abitare", categoria "chiedere l’assegnazione di un alloggio". Se il richiedente è in grado di accedere in autonomia allo Sportello Telematico, ma non ha gli strumenti per farlo (computer, scanner, lettore smartcard) è attiva e disponibile a titolo gratuito una postazione dotata di smart card alla biblioteca San Giorgio, da prenotare chiamando il numero 0573 371600. Per le persone che abbiano difficoltà nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi alla "Bottega della Salute" (chiamando il numero di telefono 0573 1599023).