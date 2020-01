Pistoia, 1 gennaio 2020 - Durante la notte di Capodanno a Pistoia una ragazza è rimasta ferita al labbro dallo scoppio di un petardo mentre in tutto il territorio dell'Asl Toscana Centro si sono registrati circa 70 accessi in pronto soccorso legati all'eccesso di alcolici. Lo rende noto la stessa Asl. Al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio durante la notte si sono presentate una decina di persone in stato di ubriachezza, e una di esse presentava anche dei traumi. A Pistoia sono stati cinque gli accessi per alcol, a Prato una ventina, e una trentina al pronto soccorso di Santa Maria nuova a Firenze.

