Cantiere Publiacqua in via Antonelli, occhio alla viabilità: cosa cambia

Pistoia, 10 ottobre 2023 - Tre giorni di viabilità modificata in via Antonelli, necessari al fine di consentire lavori di scavo a cura di Publiacqua per un guasto al civico 73. Dalle 9 di mercoledì 11 ottobre alle 18 di venerdì 13 sono previste le seguenti modifiche: nel tratto tra il civico 84 e 160 di via Antonelli sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per permettere temporaneamente il transito nei due sensi di circolazione; nella stessa via, ma nel tratto tra via del Fornacione e via Toti sarà restituito temporaneamente il doppio senso di circolazione con senso unico alternato regolato a vista, in prossimità del civico 78. Istituiti i divieti di transito e di sosta in via Antonelli nel tratto tra via Sestini e via Toti. Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori e indicato il percorso alternativo da via Sestini - via Tangenziale Est. Altro tipo di intervento e altra modifica riguarderà un’altra zona di Pistoia nella sola giornata di mercoledì 11 ottobre dalle 14 alle 20: in via della Madonna (in corrispondenza dei civici 3-5 e cioè all’altezza della chiesa della Madonna fino a via Curtatone e Montanara) saranno vietati il transito e la sosta. Come ogni giorno di mercato, il divieto parte dal mattino e invece di concludersi intorno alle 14 proseguirà (solo per mercoledì 11) fino alle ore 20 per la sosta di una piattaforma aerea necessaria per lavori di manutenzione di un fabbricato. Consentito il solo transito ai mezzi di soccorso ed emergenza, mentre i pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.