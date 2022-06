Pistoia, i candidati sindaco a confronto: prende forma la città del futuro

Pistoia, 1 giugno 2022 - E’ arrivato il giorno del nostro dibattito fra i nove candidati a sindaco. Non resta che aspettare stasera, precisamente le 20.30, nella splendida cornice del Nursery Campus della Vannucci Piante in va Bonellina, dove andrà in scena l’appuntamento organizzato da La Nazione. E’ prevista anche la diretta streaming sulla pagina Facebook di Toscana Tv che sarà rilanciata sul sito www.lanazione.it/pistoia e sui nostri canali social.

Nove gli attori protagonisti: sono i candidati sindaco per il comune di Pistoia, chiamati a illustrare le proprie proposte per la città all’interno del confronto. Gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino dovranno rispondere alle domande della nostra redazione, con un tempo prestabilito per le risposte (da 30 secondi a due minuti, a seconda delle questioni poste).

Un evento aperto al pubblico, con servizio di supporto garantito da Il Globo, fino a esaurimento posti (parcheggi limitati). L’iniziativa nasce con lo scopo di offrire ai pistoiesi un’occasione per orientarsi fra i programmi dei candidati, in un momento complesso in cui è importante farsi una propria opinione sulle proposte per la città del 2027.

Tanti i temi sul tavolo che verranno affrontati questa sera: dalle infrastrutture all’economia, dalla mobilità alla sostenibilità, dalla sanità alla scuola, dai servizi al lavoro al carovita, dalla partecipazione allo sport. Con un focus sul vivaismo, settore trainante dell’economia cittadina. Del resto il confronto si svolgerà in un luogo simbolo di un’azienda simbolo, appunto il Nursery Campus della Vannucci Piante.

L’appuntamento ambisce insomma ad essere un’utile bussola per gli elettori, a undici giorni dalla chiamata alle urne. Sotto i riflettori, con un tempo limite per rispondere alle varie domande, ci saranno i nove candidati scesi in campo per contendersi Palazzo di Giano con l’onere e l’onore di governare Pistoia per i prossimi cinque anni. Una rosa di candidati ampia e variegata.

Ci sarà, ovviamente, il sindaco uscente Alessandro Tomasi che sogna un bis storico appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega, Sempre più Pistoia, Amo Pistoia e Per Ale Tomasi sindaco. A sfidarlo la consigliera regionale Federica Fratoni in corsa per la coalizione di centrosinistra sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Pistoia civica e riformista e Pistoia Progresso; Francesco Branchetti, candidato del polo eco-progressista composto da Sinistra per Branchetti Sindaco, Europa Verde e Il sole per tutt*; Iacopo Vespignani, candidato per il progetto civico d’ispirazione riformista Pistoia Davvero; Roberto Bardi, volto scelto dal Partito Comunista. Sul palco ci saranno Samuela Breschi per la lista civica Onda Etica, Alessia Balia per il Movimento 3V, Luca Sforzi per i Liberisti Italiani. Carla Breschi, candidata sindaco di Prima Pistoia-Italexit e Ancora Pistoia, non potrà essere presente. A presentare le proposte ci sarà il capolista Italexit Gabriele Gori.