Candidati a sindaco. Confronto a cinque sul futuro della città

Confronto a cinque nella sala del Packy Bar, tra i candidati a sindaco, organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato. Cinque le domande poste da Confcommercio ai cinque in corsa alle amministrative: Roberto Bertini (Pci), Ambra Torresi (lista civica Agliana al centro), Alessandro Bartolini (M5s) Luca Benesperi (Centrodestra) Guido Del Fante (Centrosinistra). Li hanno accolti Marco Baldasseroni, responsabile Confcommercio area pistoiese e Luca Lenzini referente Confcommercio della Piana. Ecco la sintesi. Eventi con poca ricaduta sul centro. Bertini: "Il problema è nelle scelte scellerate dei governi che hanno abbattuto la capacità di acquisto". Torresi: "Coinvolgere Pro-loco e associazioni, anche sportive e comitati rionali. Corsi gratuiti per commercianti". Bartolini: "Coinvolgimento attivo dei commercianti. Riportare in centro parte degli eventi di Carabattole". Benesperi: "Con le nuove norme organizzare eventi in centro è sempre più difficile. Abbiamo la volontà di migliorare e creare sinergie". Del Fante: "Eventi in Carabattole per un periodo più breve. Dislocare il Giugno nelle frazioni". Tassazione eccessiva. Torresi: "Tari più bassa ad Agliana in proporzione ai Comuni che smaltiscono i rifiuti nel nostro impianto". Bartolini: "La Tari è stabilita da Alia. Inutile promettere cose irrealizzabili". Benesperi: "Stiamo valutando il passaggio alla tariffa corrispettiva. Obiettivo diminuire imposta di pubblicità e suolo pubblico". Del Fante: "Tariffa puntuale, tassazione omogenea per suolo pubblico". Bertini: "Lo Stato ha attribuito ai Comuni la tassazione locale, una polpetta avvelenata". Viabilità e accessibilità. Bartolini: "Piste ciclabili, mobilità alternativa, revisione dei numeri civici: ora anche il 118 ha difficoltà". Benesperi: "In programma riqualificazione delle piazze e del senso di marcia in via Matteotti". Del Fante: "Mobilità sostenibile in raccordo con i comuni vicini, rastrelliere per bici e moto". Bertini: "Servizi igienici fruibili nei parchi". Torresi: "Rifacimento del manto stradale". Decoro urbano. Benesperi: "Abbiamo installato più di 40 telecamere per prevenzione e repressione, potenziamento del controllo con i vigili". Del Fante: "Rigenerazione urbana, far rivivere il paese con le associazioni, ripensare lo spazzamento strade". Bertini: "Tenere conto anche del degrado umano e sociale". Torresi: "Più cestini per i rifiuti, sponsor che si prendano cura dei parchi e del verde". Bartolini: "Reperire fondi anche tramite associazioni ambientaliste. Attivare un ufficio beni comuni". Inceneritore. Del Fante: "Economia circolare e rifiuti zero. Area da bonificare". Bertini: "Ridurre i rifiuti, ma il termovalorizzatore non è l’unica fonte d’inquinamento". Torresi: "L’impianto è controllato. Se chiude dove portiamo i rifiuti e a quali costi?". Bartolini: "L’incenerimento è superato, ci sono altri metodi senza emissioni, come l’ossicombustione". Benesperi: "Nei tre anni di proroga trovare soluzioni per riconversione, per esempio nel trattamento di scarti tessili, o chiusura".

Piera Salvi