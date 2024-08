Campionati italiani di danza. Sara è seconda

Sara Spanio, allieva della scuola di danza aglianese Danzarmonia, è vice campionessa italiana di danza. Lo annuncia, con grande soddisfazione, Carolina Lopes direttrice della scuola Danzarmonia, al rientro ad Agliana dai Campionati italiani di danza sportiva, che si sono svolti a Rimini. "Reduci dai campionati italiani a Rimini - racconta Carolina Lopes - torniamo con una vice campionessa, Sara Spanio, per la sezione classica 13-16 classe C". Ma come spesso accade alla scuola aglianese di via Boccardi quando partecipa alle competizioni, il secondo gradino del podio conquistato da Sara non è l’unico premio. Martina Bertini si è aggiudicata un quarto posto (su 77 concorrenti) nella danza moderna contemporanea. Amanda Frati si è piazzata al decimo posto (su 66 concorrenti) nella danza moderna contemporanea classe B. E ancora, sesta posizione e quindi finale per la coreografia "Chic no Chic" over 17 classe unica, con le ballerine Carolina Lopes, Resilda Martini, Giulia Irene Meoni, Alessandra Guzdha, Vittoria Vinerbi, Amanda Frati, Elettra Giunchi, Bianca Massaro.

"Un speciale incoraggiamento - aggiunge la direttrice Carolina Lopes - va a chi non è arrivato in finale ma ha fatto dei buoni piazzamenti. Allieve che hanno partecipato con energia ed entusiasmo e tengo a nominarle lo stesso: Lavinia Baldi, Siria Spinicci, Martina D’Andrea, Desirée Virgone, Noemi Baldi, Ginevra Gonfiantini, Letizia Frisoli, Viola Meozzi, Lucrezia Alberti, Sofia Dicuzzo, Martina Cipriani, Shakira Parrinello. Nel mese di luglio la scuola Danzarmonia ha tenuto, nella propria sede, la quarta edizione di "Non solo estate", workshop di quattro giorni come formazione nelle varie discipline della danza, con professionisti di alto livello. Piera Salvi