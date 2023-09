"Camminando il Montalbano" Alla scoperta di borghi e tradizioni

Con gli appuntamenti di settembre si concludono, per questa stagione, le passeggiate ed escursioni di "Camminando il Montalbano", che anche questo anno hanno riscosso un ottimo riscontro sia dai turisti in visita che dai residenti. Ecco il programma di questo mese: oggi, sabato 2 settembre alle 9, la passeggiata ha inizio dalla zona dei Centocampi tra Lamporecchio e Larciano per poi incamminarsi in via Bufignano in ascesa verso il borgo medievale di Larciano Castello, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, per poi ridiscendere da via Ciri con un percorso ad anello al punto di partenza.

Sabato 9 settembre alle ore 17, incamminandosi da Fornello si salirà verso Sant’Amato dove sarà possibile ammirare i vigneti monumentali, per poi proseguire verso via delle Croci, colle di Leporaia e godere del panorama sulla Valdinievole per tornare al punto di partenza con un percorso ad anello. Domenica 17 settembre un appuntamento speciale: torna infatti "Passo dopo Passo", la camminata di beneficenza con due percorsi a scelta sui sentieri di Lamporecchio, con il cui ricavato sarà acquistata una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza Croce Verde Lamporecchio. La passeggiata prevede una quota di partecipazione di 7 euro.

Sabato 23 settembre, alle 16.30, l’Accademia di Masetto organizza la terza passeggiata letteraria "Antichi percorsi di religiosità e tradizione: oratori e cappelle sul Montalbano". L’appuntamento vedrà l’intervento di Simone Martini e sarà intervallato da letture a cura della Compagnia della Mezzanotte. Il percorso di 4 chilometri avrà inizio da via Spicchio 7, a Lamporecchio, e prevede una quota di partecipazione di 5 euro.

Sabato 30 settembre, alle 16, la passeggiata ha inizio dal circolo Arci di Papone per poi incamminarsi in via Poggio alla Casina, attraversando Montedonico e giungere al paese di Orbignano, con ritorno nuovamente verso Papone.

Le escursioni di Camminando il Montalbano, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio, si svolgono in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Tutte le visite guidate (eccetto Passo dopo Passo e la passeggiata letteraria), sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro. Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573.766472; [email protected]