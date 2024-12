Camera di commercio, agli agenti immobiliari una guida per orientarsi

Una guida per orientarsi con certezza nei nuovi orizzonti normativi che riguardano gli agenti immobiliari è stata distribuita ieri alla Camera di commercio di Pistoia, a margine di un convegno organizzato da Fimaa Pistoia e Prato e Confcommercio, che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone. L’appuntamento, intitolato appunto “Guida per un incarico sicuro - Gli adempimenti obbligatori per un incarico trasparente e conforme alle normative” è stato frutto di un percorso partecipativo svolto in collaborazione con le associazioni dei consumatori Adusbef e Confconsumatori Toscana, con il patrocinio della Camera di Commercio di Pistoia Prato.

Il pomeriggio di approfondimento è stato aperto dai saluti del direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini, seguito da Emiliano Lai (presidente Fimaa Pistoia e Prato) e da Dalila Mazzi (presidente Camera di commercio di Pistoia e Prato). Dopo di loro si sono alternati i professionisti, per entrare nel dettaglio con interventi tecnici. La guida è ora a disposizione delle agenzie immobiliari e della clientela. Sarà utile per la necessaria conoscenza delle normative in tema di antiriciclaggio, privacy e Attestazione di prestazione energetica: norme obbligatorie per legge.