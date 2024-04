Cambia la raccolta differenziata. Taric, si paga in base ai rifiuti. Via agli incontri illustrativi

"Confermo che dal prossimo 1 gennaio Quarrata passerà alla tariffa corrispettiva, per quanto concerne la raccolta differenziata. Ed insieme ad Alia, a partire dal mese prossimo abbiamo previsto una serie di incontri nelle frazioni per mettere al corrente i cittadini e le aziende della novità". Lo ha anticipato il sindaco Gabriele Romiti, a proposito del passaggio dalla Tari alla Taric. Si tratta in buona sostanza di un nuovo metodo di calcolo della tariffa sui rifiuti (già attuato in altre realtà comunali di tutta la Toscana) che tiene conto non più solamente della metratura dell’immobile dell’utente, ma anche della reale quantità di rifiuto conferito e del numero dei ritiri. Accanto ad un corrispettivo fisso, la nuova bolletta andrà dunque a prevedere anche una parte variabile legata al quantitativo di scarto prodotto. Il nuovo sistema andrà a richiedere per l’utente l’utilizzo di nuovi bidoncini in cui conferire i rifiuti: avranno una sorta di codice a barre associato alla singola utenza, che gli operatori ecologici leggeranno con apposita strumentazione al momento del ritiro dei rifiuti. Contestualmente, dovrebbero essere installate nuove campane per la raccolta del vetro.

Una modalità che (almeno in linea teorica) dovrebbe avvantaggiare l’utenza virtuosa, tramite bollette più "leggere" per chi produce meno scarti e ricicla maggiormente. E che sarà illustrata alla cittadinanza nel corso di undici incontri pubblici (nove rivolti ai cittadini, uno alle imprese ed un altro ai commercianti) che dovrebbero essere programmati a breve. Un "giro" che partirà dalla Ferruccia e si concluderà il prossimo novembre, a poche settimane dall’entrata in vigore della nuova tariffa. Con il primo incontro che dovrebbe a questo punto tenersi il prossimo 23 maggio. Per quel che riguarda la raccolta differenziata, secondo i dati di Ispra aggiornati allo scorso mese, nel 2022 Quarrata ha raggiunto la percentuale massima di riciclo, pari al 69,67% (superando di circa due punti percentuali il valore dell’anno precedente). Sono 342,67 i kg pro capite di rifiuti differenziati, su un totale di 491,82 kg. "Sarà il secondo cambiamento, dopo l’introduzione delle raccolta porta a porta nel 2013 – ha commentato il vice-sindaco Patrizio Mearelli – l’obiettivo resta quello di diminuire la produzione di rifiuti".

Giovanni Fiorentino