Cambia il linguaggio, ma le emozioni sono le stesse L’adolescenza di oggi e le dinamiche sull’amore

L’adolescenza è anche il momento in cui si scopre "l’altro". L’innamoramento è un’intensa esperienza affettiva e relazionale che inizia proprio in questa fase, quando si comincia a provare interesse e attrazione per le persone al di fuori della propria cerchia familiare, quelle che si frequentano e con le quali si condividono interessi e modo di vedere le cose.

L’innamoramento è un’esperienza bellissima e anche una palestra di vita: è l’incontro con l’altro, un incontro costellato di emozioni e stati d’animo come gioia, euforia, imbarazzo, talvolta anche vergogna e rabbia (per esempio, se non si è corrisposti).

Non è infrequente, infatti, che ci si possa innamorare di qualcuno senza essere ricambiati: può succedere che questo interesse venga proiettato su un personaggio lontano dal proprio mondo e che si viva una storia non nella realtà, ma solo nella propria fantasia.

Innamorarsi è un modo per conoscersi attraverso la relazione con l’altro, un’occasione per scoprirsi capaci di dare attenzioni, ma anche un po’ fragili.

Questo perché il desiderio di piacere a qualcuno, di essere apprezzati, ci rende più attenti alle opinioni degli altri su di noi e ci fa sentire meno sicuri, più vulnerabili. (Nel disegno, l’immagine dell’equilibrio tra intelletto e cuore).