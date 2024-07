Caldo record e andrà peggio. Temperature medie in salita e diremo addio all’inverno

Per caso quest’estate vi è sembrata, finora, calda e irrespirabile? E’ vero che fino a giugno la temperatura media giornaliera è rimasta anche sotto le medie abituali, ma il mese di luglio la colonnina di mercurio è decisamente salita verso l’alto: si potrà invertire la rotta? Come diciamo sempre in questi casi, i numeri non sono interpretabili ma dicono quella che è la realtà e gli scenari futuri non portano certo ad una inversione di tendenza, così come ad un ritorno di un freddo intenso durante l’inverno. Grazie al rapporto effettuato da Ilmeteo.it per il Corriere della Sera, è possibile vedere valori interessanti che riguardano la nostra provincia, in tema di caldo e freddo nel corso degli ultimi trent’anni e come siamo immersi nei cambiamenti climatici causati da effetto serra e anticiclone africano sempre più presente anche alle nostre latitudini. Partiamo dal dato che più ci interessa: la temperatura media annuale che le previsioni danno attestarsi a 15,8°C nel 2030 per la nostra provincia anche se il 2022 e 2023 hanno fatto registrare rispettivamente 16,2°C e 16,3°C. Un’impennata preoccupante se si pensa che nel 2021 ci si era fermati un grado sotto, a 15,2°C, e che la soglia dei sedici gradi non era mai stata superata. Il confronto inizia dal 1985 quando la media annuale a Pistoia e provincia era di 14,2°C con picchi minimi, a 13,7°C, registrati nel 1991 e nel 2010. In quasi trent’anni, quindi, la temperatura media in provincia è salita di due gradi: tutt’altro che poco. Per quanto riguarda i mesi più caldi, partendo da una temperatura media di 14,48°C fatta registrare a Pistoia dal 1985 al 1999, il ventennio successivo ci dice che solo due anni – il 2005 e il 2010 – c’è stato un decremento e poi si è andati sempre sopra, con caso specifico del 2022 (+1.70°C) e 2023 (+1.77°C) andando ben oltre anche la famosa siccità del 2003 che si porta dietro, però, il record del giugno più caldo di sempre: 5,5°C sopra la media. Rimanendo ai giorni nostri, il 2023 è l’unico anno nel periodo preso come riferimento dove tutti i mesi hanno avuto temperature sopra la media: +4.17°C a ottobre, +3.02°C a settembre e +2.42°C a dicembre, giusto per far capire poi come mai la neve da queste parti si vede sempre meno. Gli ultimi due riferimenti sulle alte temperature riguardano le notti tropicali e i fenomeni estremi. Per quanto riguarda la prima voce, che fa riferimento a quelle notti nelle quali la temperatura non scende mai sotto i 20°C, la media annua di Pistoia passa dalle 30 del 1985 alle 78 ipotizzate per il 2030. Riguardo ai giorni nei quali la massima supera i 35°C: la media va dai 3,5 del 1985 ai 13 del 2030 ma veniamo da annate preoccupanti con 21 (2022) e 19 (2023) giorni da caldo africano. Sui giorni di gelo, ovvero con la minima inferiore agli zero gradi, si passa dai 40 di media del 1985 ai 20 del 2023: la tendenza è a una continua diminuzione.

Saverio Melegari