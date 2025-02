’Calciostudio’. Un premio oltre lo sport

Nella sede della Figc Pistoia, è stata presentata la settima edizione del progetto "Campione di Calciostudio", l’iniziativa che ormai da diversi anni coinvolge tanti studenti e istituti superiori del territorio pistoiese. L’obiettivo del progetto è quello di rendere merito, con un premio in denaro intitolato alla memoria dello storico dirigente Giovanni Giandonati, a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni capaci di mettersi in luce sia in ambito sportivo che scolastico. Per stilare la classifica (premiazioni il prossimo autunno), verranno prese in esame la media voto e le relazioni fatte dai tecnici e dai dirigenti dalla società per la quale lo studente è tesserato.

A presentare l’iniziativa sono stati il padrone di casa Roberto D’Ambrosio, presidente della Figc provinciale, e i due referenti Roberto Antonelli e Angelo Vaccaro.

"Quando abbiamo iniziato nel 2015 non sapevamo a cosa andassimo incontro - ha detto quest’ultimo -, mentre oggi stiamo parlando di un’iniziativa divenuta ormai una piacevole abitudine. Peraltro, nell’ottica di rinnovamento e miglioramento, uno dei nostri obiettivi è quello di estendere il concorso anche ad alcune scuole fuori provincia. Vorremmo far passare il messaggio che la scuola non è solo studio, ma anche crescita e convivialità, così come il calcio non è solo segnare e vincere, ma è anche un ambito di condivisione e lealtà. Lo scopo di questo progetto non è premiare il giocatore più forte, bensì quello di valorizzare i ragazzi che, sia in ambito calcistico sia in quello scolastico, facciano di valori come lealtà, condivisione e coesione aspetti essenziali della propria quotidianità".

Michele Flori