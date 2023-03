È Faccendi la star del dolce. Il pasticciere vince la sfida di Cake Star

Festa grande in pasticceria (foto di Luca Castellani/FotoCastellani)

Quarrata (Pistoia), 5 marzo 2023 - "Quando Francesco ha alzato la cloche e abbiamo scoperto di essere noi i vincitori, è stata una grandissima emozione, nonché una bella soddisfazione per il percorso che stiamo portando avanti". E’ un sorriso a 32 denti quello stampato sul volto di Carlotta Malinconi, titolare assieme a Francesco Faccendi del Tantaroba by Faccendi, a Valenzatico. E non potrebbe essere altrimenti: il locale quarratino si è aggiudicato il titolo di miglior pasticceria della provincia di Pistoia messo in palio in occasione dell’ottavo episodio della sesta stagione di "Cake Star-Pasticcerie in sfida", il programma in onda sul canale Real Time e condotto da Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Battuta la concorrenza del Caffè Valiani 1831 di via Cavour e del Loft 68 di via Vicinale Fonda di Vicofaro.

"Nei mesi scorsi ci hanno contattato per avvertirci che eravamo stati scelti per partecipare. A dicembre abbiamo registrato la puntata trasmessa venerdì sera. Ai giudici – racconta Malinconi – abbiamo proposto le nostre specialità: una serie di cornetti particolari a esempio, oltre alla torta Tantaroba, il nostro vero cavallo di battaglia. E’ un dolce che Francesco preparò per un mio compleanno. Da quel momento abbiamo deciso di metterla a disposizione del pubblico ed è il prodotto più venduto".

Dopo il successo nel programma, l’attività di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco, inaugurata nel 2017, è stata letteralmente travolta dall’entusiasmo dei clienti. "Insieme a quelli che ci frequentano da più tempo, ne stiamo acquisendo di nuovi. Da quando si è saputo della nostra vittoria, in tanti da fuori si stanno informando su dove siamo per venirci a trovare. L’occasione a livello di visibilità che ci ha dato il programma è sicuramente importante, specie dopo gli anni difficili a causa della pandemia – conclude Carlotta Malinconi –. Adesso tocca a noi sfruttare questa onda nel miglior modo possibile, puntando sulla qualità del lavoro. Lavoro non solo di Francesco, che è il pasticciere, ma dell’intero team che ci supporta. Quello a “Cake Star“ è stato senz’altro un trionfo del gruppo".