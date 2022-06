Pistoia, seviziò e uccise la cagnolina Pilù: condannato a 18 mesi

Pistoia, 9 giugno 2022 - "Giustizia è stata fatta". Così gli animalisti italiani, nel presidio organizzato stamani a Pistoia, hanno accolto la sentenza di condanna in primo grado di Gaetano Foco, 32 anni, di Messina ma da tempo a Pescia, a 18 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni (da stabilire in sede civile) per tutte le associazioni animaliste costituitesi parti civili (ben otto), insieme al comune di Pescia, per aver seviziato la cagnolina Pilù, filmando quell'orrore e poi diffondendo il video sui social.

La cagnolina, lo ricordiamo, morì poco dopo per le gravi lesioni riportate. I fatti risalgono al maggio del 2015. Oggi il giudice Barbara Floris ha letto la sentenza nel tribunale di San Mercuriale a Pistoia. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 2 anni e 3 mesi, per i maltrattamenti (articolo 544 del codice penale), chiedendo che fossero riconosciute le aggravanti, ovvero la morte della cagnolina come conseguenza del reato e il fatto di aver filmato quelle torture per diffondere il video.

Un video choc, che questa mattina è stato visionato durante l'udienza dal giudice e dagli avvocati. "In America Foco avrebbe avuto una condanna a sette anni, da scontare in carcere - ha detto nel presidio Walter Caporali, presidente degli Animalisti Italiani - ma in Italia ci stiamo battendo per avere una legge più severa. Ora ci sarà la causa civile, con la quale cercheremo di ottenere ancora giustizia".