Caffetteria, c’è il nuovo bando

È stato pubblicato dal Comune di Pistoia il nuovo bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse a gestire, per cinque anni, il servizio di bar e caffetteria della Biblioteca San Giorgio. Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura entro le ore 10 del 30 gennaio 2024, attraverso la piattaforma telematica regionale Start. Le imprese interessate dovranno predisporre un progetto scritto nel quale illustreranno le proprie scelte organizzative e gestionali in materia di piccola ristorazione. I progetti pervenuti saranno esaminati da una commissione, che assegnerà a ciascuno di essi fino a un massimo di 80 punti su 100, valutando comparativamente le diverse soluzioni proposte. I restanti 20 punti saranno assegnati al listino prezzi base, composto dalle tipologie di consumazione più frequentemente scelte dai frequentatori del bar. Chi offrirà prezzi più bassi riceverà un punteggio proporzionalmente più alto. La scelta finale andrà a favore dell’impresa che avrà totalizzato complessivamente il punteggio migliore, sommando il giudizio per l’offerta tecnica al giudizio per l’offerta economica. Lo strumento scelto dal Comune di Pistoia per questa gara è la concessione, una forma di contratto pubblico-privato che pone il rischio di impresa interamente nelle mani del gestore, riconoscendogli però tutti gli incassi derivati dalle consumazioni dei clienti.

Il canone di concessione mensile è di 1.200 euro al mese, a cui si dovrà aggiungere il rimborso delle spese vive sostenute per l’energia elettrica effettivamente consumata durante l’attività di bar. Il Comune, da parte sua, interviene offrendo l’uso dello spazio bar e facendosi carico delle spese di riscaldamento, condizionamento e acqua. Il subentro tra vecchio e nuovo gestore è previsto per il 20 febbraio 2024. Fino ad allora, la gestione del bar continuerà a essere affidata all’attuale ditta, la Donna Enterprise di Pistoia. La gara sarà aperta subito dopo la scadenza, ovvero dopo le ore 10 del 30 gennaio.