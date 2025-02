Cade da cinque metri. Grave un imbianchino. Interviene il Pegaso. È in prognosi riservata

VALBISENZIO (Prato)

È caduto improvvisamente da un’altezza di cinque metri, mentre stava ritoccando il cornicione di un deposito industriale a Usella, nella Val di Bisenzio: sono questi i contorni di un altro grave infortunio sul lavoro che scuote il nostro territorio in questo 2025.

L’imbianchino di trentadue anni, dipendente di una ditta specializzata di Pistoia, è così rimasto ferito gravemente, ieri mattina, nel piazzale dell’azienda "Sandretti Strade srl", dopo essere precipitato da un trabattello, usato per tinteggiata la facciata del deposito distaccato dell’azienda in via Nuova per Migliana a Usella.

"Stiamo procedendo all’imbiancatura della facciata e alla riparazione del portone danneggiati dall’alluvione del 2023 – spiega il titolare Gabriele Sandretti – e il lavoro era stato affidato a una ditta di Pistoia. Sono arrivato appena quindici minuti dopo l’incidente, non erano ancora arrivati i soccorsi, e ho aiutato per quanto possibile. Qui sono intervenuti anche i tecnici dell’ispettorato dell’Asl per gli accertamenti".

Il giovane imbianchino che nella caduta avrebbe riportato la frattura del bacino ed altri traumi, è stato trasportato a Careggi con l’elisoccorso in codice rosso. Il 32enne lamentava dolore alla schiena. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è recata un’ambulanza della Misericordia di Vaiano che ha trasferito il paziente fino alla rotonda che si trova davanti a villa Guicciardini, alla svolta per Migliana sulla 325, dove è stato fatto atterrare in somma urgenza l’elicottero Pegaso.

La polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Valbisenzio si è occupata della viabilità e della sicurezza dell’area per consentire le operazioni di soccorso all’operaio ferito. Sul luogo dell’incidente in via Nuova per Migliana sono inoltre intervenuti gli ispettori specializzati dell’Asl per appurare la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

La ditta Sandretti è molto attiva in Valbisenzio e di recente si è occupata di ripristinare le strade e i terrapieni colpiti dalle varie frane che si sono succedute in Vallata negli ultimi mesi, prima tra tutte l’enorme frana che il 1° marzo 2024 tagliò fuori dal resta della provincia la Valbisenzio, causando la chiusura della Sr 325 per un totale di ventisette giorni, fino al 28 marzo quando l’"arteria" fu riaperta a una corsia e al 4 aprile 2024 quando tornò alla piena funzionalità. La 325 fu messa in sicurezza con la posa di reti metalliche in località Le Coste.

Elena Duranti