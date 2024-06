Caccia al tesoro per restare sempre bambini

"Esperienze Vivaci" è la proposta estiva del Centro delle Famiglie, una serie di iniziative, totalmente gratuite, che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio per condividere momenti in famiglia per grandi e piccini. Ad aprire la serie di eventi sarà "A caccia dell’orso e di altri animali", una caccia al tesoro in città per famiglie con bambini dai 2 ai 6 anni in programma per domani, mercoledì 12 giugno, dalle 17.30 alle 19 nel centro storico cittadino. "Le vacanze estive per i bambini e le bambine sono un momento di gioia, di gioco e libertà dopo un anno scolastico – ricorda il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti –. Proprio per questo motivo abbiamo realizzato un calendario con tante proposte rivolte alle famiglie e ai nonni che, insieme ai loro bambini, potranno approfittare dell’estate per stare insieme condividendo momenti di svago e divertimento, riscoprendo l’importanza di stare insieme anche attraverso i giochi di una volta". A seguire giovedì 13 giugno il primo appuntamento di "Giovedì in Gioco", un’iniziativa rivolta a famiglie con bambini o nonni con nipoti dai 4 ai 10 anni, realizzata con "Socialmente" il progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia, il Comitato dei Genitori della scuola primaria Leonardo da Vinci e realtà amiche del Centro per le Famiglie tra cui 4Passi, Wolf Basket Junior e Cardpaperart. Gli incontri si svolgeranno al Villone Puccini giovedì 13, 20 e 27 giugno, per poi proseguire nei giovedì di luglio (4, 11 e 18) dalle 17.30 alle 19. In occasione dell’appuntamento di giovedì 27 giugno i cittadini over 60 che frequentano gli spazi incontro del progetto "Socialmente" riproporranno alle famiglie i giochi di una volta, per sottolineare l’importanza del recupero dei giochi tradizionali e la riscoperta della storia, delle origini e del proprio segno di appartenenza. In quella data verranno organizzati giochi interattivi di un tempo come il gioco dell’oca, la campana, il classico sbarbacipolle, i 5 cantoni e tanti altri giochi da svolgere con i nonni, i nipoti e le famiglie.

Al calendario di iniziative si aggiungono i “Familyoga” con il Centro Aiko, ogni martedì a partire dal 18 giugno e fino al 30 luglio dalle 17.30 alle 19 al Villone Puccini e "Famiglie in Campo", venerdì 21 giugno dalle 18.30 al Long Beach di Pistoia, attività rivolta a ragazzi dagli 11 ai 18 anni che sfideranno in un torneo su sabbia i propri genitori. Inoltre, nell’ambito di "Notti Magiche, V edizione" al Parco di Monteoliveto, i mercoledì di luglio (3, 10, 17 e 24) saranno dedicati al cinema all’aperto per famiglie con la proiezione di film dedicati al conflitto tra genitori e figli preadolescenti che si apprestano a costruire la propria identità. L’iniziativa, realizzata con l’associazione Amici di Montuliveto, è gratuita e aperta a tutti. "Esperienze Vivaci" è a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia, dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale e della Cooperativa Intrecci. Tutte le attività sono gratuite su prenotazione tramite [email protected]

l.m.