"Cabaret", al Manzoni è tempo di musical

Evento speciale domani, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, sempre alle ore 20.45, al Teatro Manzoni di Pistoia dove fa tappa "Cabaret The Musical", produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment, per la regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito che ha curato anche le coreografie. Sul palco quali protagonisti principali lo stesso Arturo Brachetti, amatissimo trasformista, e Diana Del Bufalo, attrice, comica e star del web. "Cabaret" è uno dei più famosi musical di sempre, irriverente, piccante, spettacolare, divertente, cinematografico: a Broadway come musical e a Londra vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli si aggiudicò, nel 1973, ben otto Oscar. Una produzione che trasporterà il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni ‘30 a un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane. Lo spettacolo corre veloce, con un ritmo da montaggio cinematografico, senza censura e pregiudizi. Con la sua iconica colonna sonora suonata dal vivo, "Cabaret" si presenta come uno spettacolo contemporaneo, a tratti provocatorio, che esplora temi di politica, amore e libertà personale in un’epoca di grande incertezza, offrendo nuovi spunti di riflessione.

La storia è basata su personaggi ed eventi veri, accaduti a Berlino e descritti nel romanzo autobiografico "Goodbye to Berlin" di Christopher Isherwood che passò tre anni della sua vita proprio in questa incredibile città, a cavallo degli anni Trenta. La Berlino che sarà raccontata è la più vicina possibile a quella che era nella realtà, con i suoi Cabaret, i suoi bordelli, la sua frenetica vita notturna, le sue incredibili correnti artistiche che facevano di questa capitale il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune, di cui la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo. Un americano sbarcato a Berlino incontra e s’innamora di Sally (Diana Del Bufalo), ragazza inglese dai liberi costumi. Condividono una stanza in una pensione modesta, tenuta da un’anziana zitella tedesca innamorata a sua volta di un fruttivendolo ebreo. Fulcro della narrazione è il Cabaret Kit Kat Club dove Emcee, un presentatore ambiguo e irriverente (Arturo Brachetti), si prende gioco della libertà sessuale e del potere. Alla fine, l’arrivo del nazismo spegne questa libertà di pensiero e di costumi, per lasciar posto al periodo nero che tutti conosciamo e che la storia punirà.

Nel cast anche Cristian Catto, Christine Grimandi, Fabio Bussotti, Giulia Ercolessi e Niccolò Minonzio. Scene, costumi, direzione musicale sono curate, rispettivamente, da Rinaldo Rinaldi, Maria Filippi e Giovanni Maria Lori, tutte figure di spicco nel mondo del musical e del teatro internazionale. Biglietti da 20 a 50 euro, in vendita alla biglietteria del Manzoni, aperta il martedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì dalle 11 alle 15 e un’ora prima dello spettacolo. On line su www.bigliettoveloce.it

l.m.