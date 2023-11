Bus Collina e Signorino: "Tagli assurdi"

L’avvio del servizio di trasporto pubblico locale "T2" ha suscitato preoccupazioni legittime tra i residenti di Collina e Signorino. Fratelli d’Italia, con i rappresentanti locali Francesco Pelagalli, capogruppo in consiglio comunale, e Francesca Capecchi, capogruppo in consiglio provinciale, ha espresso un forte dissenso: "Da giorni denunciamo tagli assurdi che non tengono minimamente conto delle esigenze dei cittadini che abitano sulle nostre montagne. La situazione ha causato notevoli disagi, con studenti impossibilitati ad andare a scuola e lavoratori costretti a richiedere lunghe ore di permessoi. Oggi apprendiamo che, dopo le nostre proteste, è stato introdotto un servizio a chiamata per Collina, ma sorprendentemente non per il Villaggio del Signorino. Le quattro corse, prenotate il giorno prima, seguono orari pre-impostati da Autolinee Toscane e non soddisfano le esigenze dei lavoratori e degli studenti.

"Il problema principale – proseguono – è la soluzione proposta: quattro autobus che partono dalla stazione di Pistoia, il giorno successivo alla prenotazione, arrivano a Collina e poi rientrano fuori servizio al deposito, oppure salgono a Collina fuori servizio per portare in Città l’utenza che ha prenotato. Queste quattro corse offrono un servizio limitato. Sarebbe possibile, con gli stessi chilometri e con lo stesso costo, garantire un servizio più completo con ben 17 corse dirette a Collina. "Chi paga questo servizio a chiamata? Regione o Provincia? Come mai non è stato concordato con il comune di Pistoia? Chiediamo con urgenza – concludeono i due consiglieri – una soluzione adeguata a questo problema che sta arrecando disagi e frustrazioni ai cittadini di Collina e Signorino".