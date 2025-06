Bure, risanati i muri interni. Il piano di rafforzamento

Si sono ufficialmente conclusi i lavori di risanamento dei muri interni del Torrente Bure nel tratto a valle di Pontenuovo e ora sono in corso le opere di risanamento del muro interno dell’Ombrone a monte di Bonelle. Sui lavori effettuati e su quelli in corso hanno fatto il punto ieri, in un sopralluogo al Pontenuovo, il Presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti, insieme all’Assessore all’Assetto Idrogeologico del Comune di Pistoia, Alessio Bartolomei.

Il lavoro effettuato al Pontenuovo si è realizzato mediante due diverse perizie attuative – la prima da 42 mila e una seconda da oltre 75 mila euro – che ha visto la ristuccatura delle parti in pietrame, la chiusura delle numerose brecce esistenti e la ricostruzione delle parti deteriorate insieme alla chiusura di tane di animali lungo Via dei Guadi. Tali interventi fanno parte di un grande piano di restauro e rafforzamento delle tantissime murature di sponda presenti lungo i corsi d’acqua del bacino dell’Ombrone Pistoiese che va avanti, tratto dopo tratto, ormai da molti anni.

I lavori sono stati apprezzati dai soci e dai frequentatori del circolo Arci di Pontenuovo che hanno scritto una mail al presidente del Consorzio per complimentarsi "per l’ottimo lavoro di ristrutturazione del muro a sassi lungo il torrente Bure" e per ringraziare a nome del Circolo e di tutti gli abitanti.

Attualmente sono in corso i lavori al muro interno del Torrente Ombrone in destra idraulica a monte di Bonelle n per una estensione di circa 220 metri per un importo di 60 mila euro. Un altro cantiere ancora sull’Ombrone si snoda per circa 200 metri, dove erano presenti grosse brecce, in parte già richiuse con procedura d’urgenza mentre in tutto giugno sarà fatto il restauro ordinario.

"Anno dopo anno – dice il presidente del Consorizio - grazie alle risorse del contributo di bonifica ci occupiamo del restauro e rafforzamento delle vecchie murature di sponda dei torrenti, un lavoro preziosissimo per la conservazione delle antiche opere idrauliche e per la tenuta in caso di piene, che con nostro grande piacere finalmente viene notato e apprezzato dalle comunità locali, che ringrazio per i complimenti. In questa stagione vengono eseguite anche manutenzioni mediante sfalcio e riparazioni conseguenti agli ultimi eventi meteo. Negli ultimi 5 anni – conclude Masetti - abbiamo riversato sul territorio del solo comune di Pistoia circa 9,9 milioni di euro fra interventi ordinari e straordinari".

