"Buon cittadino a quattro zampe". Oggi la giornata di premiazione

Sono la strana coppia, però certificata. Sono i proprietari di cani e i loro amici a quattro zampe che da oggi hanno conquistato anche l’attestato di "Buon cittadino a 4 zampe". L’idea è nata da Monica Vannelli di Monsummano, responsabile nazionale di un settore della Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso e presidente dell’associazione Sopra La Panca che si occupa anche di addestramento cani, pet terapy e molto altro legato al mondo animale, che ha proposto un progetto culturale, il "Buon Cittadino a 4 Zampe" appunto, che "mira a valorizzare la coppia uomo-cane – come spiega direttamente proprio la Vannelli – che vivono bene insieme, premiando pertanto il cane educato ma pure l’umano che comprenda le necessità del suo amico nel rispetto delle caratteristiche etologiche, fisiche e psichiche individuali". Oggi il sindaco di Monsummano Simona De Caro premierà le prime 13 coppie uomo-cane che hanno ottenuto l’attestato.

"Si tratta – prosegue Monica Vannelli – delle prime 13 coppie in assoluto in Italia che hanno un percorso educativo certificato. Il progetto è stato portato avanti insieme all’università di Pisa e parte dal concetto di rispetto. Non solo reciproco tra uomo e cane ma anche verso la comunità". Durante il corso infatti molti sono stati i temi trattati, dalla raccolta delle deiezioni degli animali , agli adempimenti burocratici, all’assicurazione, alla responsabilità civile. Lo scorso 8 giugno le 13 coppie hanno superato gli esami finali del corso e sabato 29 ci sarà la consegna dell’attestato e la cerimonia ufficiale. L’associazione Sopra la Panca opera a Monsummano da 11 anni e da 10 anni prosegue i corsi di addestramento al Parco Cane organizzato in località Gortta Giusti.

Arianna Fisicaro