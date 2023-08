Boom nel Montalbano "Camere sempre piene Settore in forte crescita Fondamentale investire"

Viaggia a ritmo spedito il turismo sul Montalbano pistoiese, dove le strutture ricettive annunciano il tutto esaurito nel mese di luglio: un andamento che dovrebbe ripetersi anche ad agosto. È quanto emerge da un recente studio effettuato da Confcommercio Pistoia e Prato intervistando un campione di aziende associate, le quali confermano come il turismo sia una vera leva per il territorio.

"Siamo ormai all’occupazione massima – dichiara Daiana Cipollini, dell’Hotel Monti di San Baronto –. Si tratta per la maggior parte di stranieri in viaggio di piacere, specialmente provenienti da Germania e Olanda ed equamente suddivisi tra famiglie e coppie sulla trentina. Restano in media tra i tre e i sette giorni: una tendenza che registriamo identica anche per tutto il mese di agosto".

Tendenza che viene confermata da Leonardo Neri, del non troppo distante Camping Barco Reale: "Il mese di luglio è andato bene, abbiamo accolto specialmente stranieri – commenta – anche se il mercato italiano sta comunque crescendo. Si tratta al 70% di famiglie e per il restante di coppie, che restano in media anche per dieci giorni. Ad agosto aspettiamo molti olandesi, tedeschi, belgi, francesi e danesi: la tendenza resta ampiamente positiva".

Sulla stessa lunghezza d’onda Sauro Baldasseroni, dell’Antico Masetto, attivo sempre nell’area larcianese: "A luglio – osserva – registriamo un’occupazione buona, con picchi ottimi per quel che riguarda la clientela che è in viaggio d’affari. Anche per agosto abbiamo già diverse prenotazioni e sappiamo, per esperienza, che molte arriveranno all’ultimo momento. I turisti che riceviamo provengono specialmente da Germania, Olanda, Austria e Danimarca, ma non mancano anche gli australiani. Restano mediamente tre notti e molti di loro diventano abituali. L’unico nodo? Investire di più nel settore, soprattutto sui collegamenti, che qua risultano carenti".

"A luglio abbiamo avuto le camere sempre piene – conferma Veronica Simoni dell’agriturismo Poggio degli Ulivi di Monsummano – e la stessa tendenza si sta evidenziando con le prenotazioni di agosto. Si tratta per la maggior parte di stranieri provenienti da Olanda, Germania, Belgio e anche Polonia. Sono per lo più famiglie che restano dai tre giorni alla settimana intera e la cosa positiva è che, al netto di qualche cliente abituale, si rinnovano ogni anno".

La dinamica descritta dalle strutture intervistate porta quindi Confcommercio a una conclusione piuttosto netta, evidenziando come il turismo sia ormai la risorsa principale per il Montalbano: "Continuare a fortificare progettualità e investimenti in questa direzione è fondamentale. Il settore traina tutto il Montalbano, con ricadute evidenti in termini di indotto complessivo. Rendere sempre più strutturale questo genere di scenario è indispensabile per continuare ad alzare ogni anno l’asticella dell’ambizione".

Andrea Biagioni