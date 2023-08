Bonus Inps da 150 euro I requisiti per ottenerlo

Dall’autunno scorso una delle preoccupazioni maggiori, anche per i pistoiesi, è quella di arrivare a fine mese e dover fare i conti con le salatissime bollette di energia elettrica e gas. Se, per questa seconda voce, il segno più si è fermato ed anzi è iniziata la ritirata, per quanto riguarda la corrente la situazione resta molto complicata e si va ad aggiungere all’inflazione e l’aumento dei prezzi al consumo. Proprio in questi giorni l’Inps si è messa in moto per cercare di aiutare chi ha maggiori difficoltà introducendo il bonus anti-inflazione da 150 euro che è erogabile dallo scorso Ferragosto. Si tratta di una misura che vuole fornire un supporto immediato alle famiglie ma, ovviamente, non vale per tutti visto che comunque bisogna rientrare in specifici paletti. Tra i principali beneficiari ci sono coloro che hanno diritto al reddito di cittadinanza, unitamente a dipendenti, impiegati domestici, pensionati e titolari di partita Iva che nel corso del 2021 hanno fatto registrare un reddito annuo inferiore a 20mila euro. Ma questo non basta, perché bisogna anche aver presentato una domanda specifica andando a comunicare l’Iban per l’accredito della cifra direttamente sul proprio conto corrente.

Discorso diverso, invece, per i percettori del reddito di cittadinanza visto che i 150 euro verranno accreditati automaticamente andando ad eliminare ulteriore burocrazia. Visto che le richieste non sono poche a livello nazionale, e che il sistema informatico e di riconoscimento del bonus dovrà pur rodarsi, non è che tutti si dovranno aspettare di vedere già la cifra stimata sul proprio conto corrente. Infatti, ci sono già state e ci saranno anche nei prossimi giorni, vari scaglioni seguendo un calendario specifico per garantire una distribuzione equa e graduale tra i beneficiari.

È evidente, comunque, come l’introduzione di questo bonus rappresenti un tentativo di risposte alle sfide economiche del tempo che stiamo vivendo ed un leggero sospiro di sollievo per fronteggiare l’incremento dei prezzi dei beni e dei servizi che, oramai, sono sotto gli occhi di tutti anche se non potranno essere la risposta unica e definitiva al problema di avere tasche sempre più vuote.

S.M.