Gas e luce meno salati, ma a Pistoia le bollette più costose della Toscana

Pistoia, 11 febbraio 2024 – Il picco massimo del costo delle bollette del 2021 e 2022 per gas ed energia elettrica, schizzate alle stelle sia per lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina e in parte anche per la speculazione delle aziende che gestiscono il servizio, sembra essere definitivamente alle spalle tanto che nel 2023 il costo per famiglia anche nella nostra provincia si è abbassato in maniera notevole. Secondo l’analisi fatta dal portale specialistico Facile.it, in provincia di Pistoia il costo annuo tipo per l’energia elettrica è stato di 796 euro mentre per il gas si è attestato a 876 euro, rimanendo al di sopra dei valori medi sia su scala regionale che nazionale.

«Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente caleranno – afferma Mario Rasimelli di Facile.it – il consiglio che diamo è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare". A livello medio, in base al costo di un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 770 euro per la bolletta della luce e 815 euro per quella del gas ovvero, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente.

La nostra provincia è al secondo posto come costo più elevato della bolletta della sola energia elettrica (consumo di 2.469 kWh) in tutta la Toscana alle spalle della sola Lucca che viaggia molto più in alto a ben 889 euro con un consumo medio rilevato di 2.758 kWh. Subito dietro Pistoia c’è Prato che rimane in scia con 781 euro di bolletta media annua, Pisa con 777 euro e Firenze con 774 euro. La differenza più grande resta con Livorno, la provincia dove si risparmia maggiormente, con la bolletta che incide "solo" per 685 euro all’anno.

Andamenti diversi per quel che riguarda il gas e i consumi medi rilevati. Gli abitanti di Arezzo, lo scorso anno, hanno pagato il conto più salato: mediamente, 884 euro a fronte di un consumo di 950 smc. Seguono le province di Pistoia (876 euro, 941 smc), Lucca (874 euro, 939 smc), Pisa (833 euro, 895 smc) e Siena, area dove le famiglie hanno speso, in media, 825 euro (887 smc). Continuando a scorrere la graduatoria, ecco che arriva Firenze (801 euro, 861 smc), Massa-Carrara (799 euro, 859 smc) e Prato (786 euro, 845 smc). Chiudono la classifica Grosseto (730 euro, 785 smc) e, ancora una volta, Livorno, dove sono stati messi a budget per il gas "solo" 689 euro (740 smc). Infine, per fare un riscontro prettamente economico e non in percentuale, a Pistoia il costo medio della bolletta della corrente nel 2023 è stato di 796 euro e, nel 2022, di ben 1552 euro e per il gas si è passati dai 1407 euro agli 876 euro dell’anno appena concluso.