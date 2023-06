Bobby Solo La musica senza età Viaggio tra i successi del rocker

Una carriera lunga praticamente sessant’anni, per un totale di circa quaranta dischi incisi e alcuni dei pezzi più cantati di sempre dagli italiani, come "Una lacrima sul viso", "Non c’è più niente da fare" o "Se piangi, se ridi". Tocca all’artista oggi settantottenne, Bobby Solo, aprire la rassegna "Estate in Fortezza", ottava edizione, un totale di cinque serate tradizionalmente proposte dalla Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus da anni impegnata nel miglioramento del comfort ambientale per i pazienti affetti da tumore. Si parte dunque con il botto, accompagnati da un artista che incarna il rock’n’roll ma anche quella grande passione per il mitico Elvis Presley, del quale Bobby Solo si è dichiarato da sempre grandissimo fan. In questa serata pistoiese, il cantante ripercorrerà tutti i successi della propria carriera. L’inizio è previsto per le 21, i biglietti hanno un costo di 15 euro e sono acquistabili al botteghino della Fortezza Santa Barbara o a quello del Teatro Manzoni in Corso Gramsci.

È invece una serata a invito quella calendarizzata per venerdì, quando ad occupare il palco allestito in Fortezza saranno gli allievi della G-Style School Asd impegnati in uno spettacolo di danza hip-hop (ore 21). Ancora la musica, stavolta quella d’autore, la protagonista della serata del 4 luglio quando prenderà vita lo spettacolo "Far finta di essere sani" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini (in collaborazione con Fondazione Gaber) con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica da Ripostiglio impegnati in un tributo che guarda alla straordinaria attualità del messaggio di Gaber, capace con la sua sensibilità e intelligenza di raccontare la realtà come nessuno, persino anticipando i tempi (biglietti in vendita a 15 euro in sede dell’evento la sera stessa o alla biglietteria del teatro Manzoni).

Ancora Gaber, cui si aggiungono altri due grandi quali Lucio Dalla e Lucio Battisti, per il tributo "Noi li cantiamo così" di Orchestraccia e Samava a proporre le loro interpretazioni dei grandi successi cantautoriali (biglietti a 10 euro). Chiude la parte pistoiese di rassegna ("Estate in Fortezza" propone infatti due serate extra in trasferta al teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta) la serata "Canta la terra", suggestiva esibizione del coro etnico Agorà, formazione di voci femminili diretta da Daniela Dolce, che offrirà al pubblico una carrellata di atmosfere e suoni dal mondo. Anche per questa serata i biglietti hanno un prezzo di 10 euro.

l.m.