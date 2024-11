Boanini (Pd): "Sos multe per il cantiere"

"Nelle ultime settimane – scrive Lorenzo Boanini, consigliere comunale del Partito Democratico – sono stato contattato da diversi cittadini residenti nel centro storico che mi hanno segnalato di aver ricevuto numerose multe per il transito nella corsia bus di Piazza San Francesco. Tali sanzioni, a loro dire, derivano dall’impossibilità di utilizzare regolarmente la corsia Ztl a causa dei lavori fatti per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale, la quale, invadendo la corsia riservata, ha costretto molti automobilisti a deviare nel percorso riservato ai mezzi pubblici. Secondo le segnalazioni – rileva ancora Boanini –, molti residenti hanno ricevuto queste sanzioni nonostante abbiano rispettato le normative di accesso alla Ztl, autorizzata tra le ore 19 e le ore 9. Tuttavia, a causa dell’ingombro generato dal cantiere, non è stato possibile mantenere il percorso abituale. Tale situazione – osserva il consigliere – se confermata, rappresenterebbe un’ingiustizia per i cittadini, che si sono trovati sanzionati per aver percorso una strada che, in condizioni ordinarie, avrebbero potuto liberamente utilizzare. Per questo ho presentato un’interpellanza alla giunta Tomasi, chiedendo chiarimenti e l’adozione di provvedimenti per garantire una gestione equa e trasparente della viabilità nelle zone interessate dai lavori futuri. In particolare, chiedo di verificare se siano stati installati adeguati segnali temporanei per informare i cittadini delle modifiche alla viabilità e per suggerire eventuali percorsi alternativi, come la svolta obbligata in via Andreini. La situazione evidenziata – conclude Boanini – rappresenta un segnale di scarsa attenzione verso la comunicazione con la cittadinanza sui cantieri che hanno effetti sulla vita quotidiana e sugli spostamenti di chi vive e lavora nel centro storico".