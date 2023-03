Benvenuti nel magico mondo di Altan Dalla Pimpa a Cipputi: che incontri

Da una parte il mondo per com’è, brutto, corrotto, pieno di sporcizia morale, invaso dagli scarafaggi; dall’altra il mondo come dovrebbe essere, in un’equazione che restituisce a chi guarda non una lezione, quanto piuttosto una fotografia incontestabile per semplicità e verità: l’educazione, oggi, è qualcosa che andrebbe impartita semmai agli adulti anziché ai bimbi. È un’occasione di vero prestigio per la città la mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere", prima esposizione fumettistica per il circuito Pistoia Musei che da domani (fino al 30 luglio) apre i battenti a Palazzo Buontalenti, offrendo un viaggio imperdibile tra disegni originali e opere inedite (vedi la serie Kika & Jaime pubblicata in Brasile nel 1974 visibile in Italia per la prima volta) del maestro Altan, celeberrimo padre di personaggi culto quali la cagnolina Pimpa, il militante di sinistra Baschetto, Nando detto il Trucido, l’operaio metalmeccanico comunista Cipputi. C’è davvero tutta la grande famiglia di Altan in questo percorso curato dal guru del fumetto e del cinema d’animazione Luca Raffaelli: le prime vignette dal 1974 in poi dedicate all’attualità uscite su L’Espresso e su Linus e poi su Repubblica e Panorama nelle quali il caustico Cipputi si toglie...