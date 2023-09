"Ben venga il disco verde dalla Regione a Pistoia: ora abbattere la tariffa per le aziende"

"Accogliamo con favore l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti: ora l’auspicio è che le frizioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi vengano ricomposte, per giungere ad una linea comune, nell’interesse del territorio, delle sue aziende, dei suoi cittadini". Questo il commento dì Confcommercio Pistoia e Prato. "L’approvazione è particolarmente importante perché il costante aggravio della tariffa per le aziende è un fatto che desta profonda preoccupazione – dicono –. Il potenziale incremento nell’ordine del 30%, di cui si è recentemente parlato, risulterebbe ingestibile. Questo scenario, collegato alla mancanza strutturale di impianti finalizzati al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti, impone adesso di arrivare ad adottare il Piano senza più ritardi".

La partita che si apre, ora, è quella delle infrastrutture. "In altre regioni il rifiuto diventa risorsa, mentre in Toscana si registra una carenza gestionale cronica, con la conseguenza che i rifiuti devono essere smaltiti e trattati altrove – attaccano –. Ciò determina una perdita di opportunità e l’impennarsi della tariffa. Le aziende però non possono continuare a sopperire a questa lacuna: serve ridurre i costi mantenendo qualificato il servizio, snellire gli iter burocratici e valorizzare le filiere dell’economia circolare". Per farlo, servono risorse finanziarie adeguate: "In questo senso troviamo incomprensibile lo stallo sulla quotazione in borsa della multiutility. Per reperire i fondi necessari non esistono condizioni alternative". Il tutto inseguendo il concetto di sostenibilità: "Con il progetto di un brand Green Valley per i nostri territori andiamo proprio in questa direzione. Lo sviluppo competitivo delle province di Pistoia e Prato passa, in questa visione, dalla capacità di fare leva sui loro valori identitari – conclude Confcommercio –: la valorizzazione del green e l’adozione di pratiche sostenibili concorrono a qualificarci e ci posizionano all’esterno".

red.pt