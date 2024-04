Basta un sogno per rivalutare un territorio

L’Abruzzo è una destinazione poco gettonata dai turisti e Bucchianico, finora, era sconosciuta ai più ma, grazie a Nicolas e alla sua Contea, le cose sono cambiate. "Dove abito io, in questa parte di Abruzzo, non c’è moltissimo da fare o da vedere. Non fraintendetemi: il posto è bello, tranquillo, pulito, le persone sono amichevoli e si sta davvero bene. Però nessuno si sognerebbe mai di visitare un posto come Bucchianico, in Abruzzo! Da quando ho iniziato a costruire la Contea, molto è cambiato: le persone vengono principalmente per vedere la Contea e partecipare alle feste qui organizzate, ma poi inevitabilmente vanno in giro per i borghi e i luoghi intorno alla Contea e si meravigliano che questo luogo sia così sconosciuto! Quindi si, ci sono progetti, come la Contea, che possono essere la spinta per far conoscere e rivalutare tutto ciò che c’è intorno!". Questa la testimonianza di Nicolas: ma, quindi, può un sogno contribuire alla rivalutazione di un territorio? Pescia, con la Valdinievole, proprio come Bucchianico, è un territorio poco conosciuto, che non viene valorizzato abbastanza per la sua bellezza, i suoi monumenti e la sua storia, ricordando anche che Collodi (piccola frazione della nostra città) è il paese dell’autore di una delle fiabe più famose al mondo, Pinocchio. Sarebbe fantastico se un sognatore cambiasse le cose, credendo nelle potenzialità del nostro territorio. La storia di Nicolas, però, ci ha fatto capire che non bisogna aspettare sempre un intervento dall’alto ma che il cambiamento può partire da noi, magari con un po’ di fantasia e immaginazione.