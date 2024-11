Barmasse ospite dell’evento al Dynamo

Un appuntamento imperdibile quello di domani sera, mercoledì 6 alle 21, nel teatro del Dynamo Camp, a Limestre, nel Comune di San Marcello Piteglio, protagonista il poliedrico Hervé Barmasse: alpinista professionista, guida alpina, regista e scrittore, un personaggio di grande fascino, impegnato a girare l’Italia nella sua opera di divulgatore, ospite fisso a "Che tempo che fa" è impegnato a raccontare la montagna in tutta la sua bellezza ma anche nella sua fragilità. Quarantasettenne valdostan, discende da una famiglia che sforna guide alpine da quattro generazioni, ha iniziato il suo tour partendo da L’Aquila il 30 ottobre, poi Cassano d’Adda, quella di Limestre è la terza tappa. L’evento è organizzato da Cai Montagna Pistoiese sezione Maresca, Comune di San Marcello Piteglio, Unicoop Montagna Pistoiese, Banca Alta Toscana e Dynamo Camp. Soddisfatto il presidente della sezione del Club Alpino, Alessandro Bini: "abbiamo avuto una grande risposta da parte della gente, avendo raccolto adesioni da Toscana, Emilia e oltre. Grazie alla fiducia del Comune che ci ha creduto fin dall’inizio, come anche gli altri sostenitori, Barmasse è uno dei personaggi più famosi d’Italia nel mondo dell’alpinismo, siamo riusciti a portarlo da noi e questo è un motivo di orgoglio anche per i grandi risultati che quest’uomo ha raggiunto nel suo percorso di vita. L’ho conosciuto anni addietro nel corso di un evento che si teneva a Porretta e ne ho avuto subito un’ottima impressione. Per noi è un modo per chiudere l’anno in bellezza, a coronamento delle attività svolte".

Andrea Nannini