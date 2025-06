Bando Cantiere Cultura . Tradizione e innovazione, le scelte

Tanti progetti. In lungo e in largo sul territorio. Uno anche sul tema dell’accessibilità come motore artistico, con protagonisti artisti professionisti con disabilità. Si tratta di Ostinata Festival, a cura di Meduse Collettivo Artistico, che si svolgerà il prossimo novembre a Pistoia in diversi spazi, tra i quali la biblioteca San Giorgio. L’iniziativa che prevede, tra l’altro, uno spettacolo di danza fruibile da persone non vedenti o ipovedenti, l’esibizione di una danzatrice con sindrome di Down e laboratori condotti da persone con disabilità, è uno dei numerosi progetti sostenuti da Fondazione Caript con il bando Cantiere Cultura 2025.

In totale sono 41 i progetti sostenuti dal bando, con un contributo complessivo di 249.900 euro. Oltre a iniziative innovative come Ostinata Festival, attraverso Cantiere Cultura sono promosse alcune tra le più popolari e consolidate manifestazioni del territorio, come il Palio di Pescia, Incanto Liberty a Montecatini Terme e, per la prima volta, il Campionato della Bugia che, giunto alla 49esima edizione, si svolgerà a Le Piastre il 2 e 3 agosto. "Le tante iniziative – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori (foto in alto) – hanno in comune l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita culturale. Per questo, oltre che a eventi molto conosciuti, è stata data attenzione anche a progetti che, apparentemente di minore portata, in realtà offrono importanti occasioni di socialità e di condivisione, contribuendo a vivacizzare e rivitalizzare frazioni del territorio e al benessere di chi ci abita. Crediamo che l’obiettivo dell’accessibilità e della diffusione della cultura, che è stato messo al centro del bando, abbia trovato riscontro nei progetti presentati che riguardano tutte le aree della nostra provincia. Teniamo a sottolineare che ogni bando è per noi fonte di apprendimento per come poter progettare gli interventi futuri, attraverso la lettura delle realtà culturali del territorio. I risultati di ogni bando aprono così la strada a riflessioni e nuove idee".

In Valdinievole, Fondazione Caript sostiene con un contributo triennale Out of the Box che, innestandosi sull’esperienza di Senza Fili Pinocchio Street Festival a Collodi, coinvolgerà la comunità locale in progetti formativi, collaborazioni con le scuole del territorio, cantieri e residenze creative che diano continuità all’evento annualmente dedicato al teatro di strada. Sempre in Valdinievole si svolgerà il progetto dell’associazione La Gometa intitolato Il ventre della balena - il teatro come luogo di incontro che propone un percorso formativo, affidato ad attori professionisti, rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità.

Sulla montagna pistoiese, con un contributo triennale, è sostenuto il progetto C’è un castello nel bosco dell’Associazione Valle Lune incentrato sulla valorizzazione del sito archeologico Castel di Mura, nel comune di San Marcello Piteglio. Attorno ai resti della più importante fortezza della montagna pistoiese, risalente al Trecento, si svilupperanno spettacoli, workshop, attività sul campo, visite guidate, passeggiate, degustazioni e conferenze. Sempre in montagna, stavolta nel comune di Sambuca Pistoiese, sarà realizzato Terra Selvaggia, progetto che prevede una mostra di foto e cartoline d’epoca, la catalogazione del materiale storico con creazione di un web database, la pubblicazione di un volume, l’allestimento di un percorso iconografico che unisca luoghi significativi del paese e l’organizzazione di incontri.