Banda Verdi di Fognano, note di solidarietà

Tutti i Lions club della provincia uniti nella solidarietà. Venerdì 15, alle 21.30, al teatro Yves Montand di Monsummano Terme, spettacolo del corpo musicale "Giuseppe Verdi" di Fognano. Il ricavato sarà interamente destinato all’associazione "Voa Voa amici di Sofia" impegnata da anni nel sostegno alle famiglie colpite da patologie rare orfane di cure. Marco Benesperi, presidente Zona F del Distretto toscano Lions (che comprende i Club della nostra provincia) e il componente del comitato eventi del Distretto regionale Lions, Marco Tempestini, dichiarano: "Ringraziamo di cuore tutti i soci Lions della nostra zona per il sostegno. E’ un service molto sentito e significativo, che ha un rilievo distrettuale e vede impegnati tutti i club della Regione". Guido De Barros, presidente di "Voa Voa amici di Sofia", afferma: "Siamo infinitamente grati ai Lions Zona F per averci dato un’occasione preziosa di sensibilizzare il pubblico pistoiese sull’importanza dello screening neonatale per la Leucodistrofia metacromatica (Mld), patologia che nel 2017 ha ucciso la mia primogenita Sofia. Non tutti sanno – prosegue - che dal 13 marzo 2023 è attivo in tutti i punti nascita della Toscana il progetto di ricerca scientifica per la diagnosi precoce della Mld, finanziato dalla nostra associazione, in compartecipazione con la Fondazione Meyer. A tutti i neonati toscani viene offerto gratuitamente lo screening neonatale della Mld, patologia devastante e neuro metabolica che, se non diagnosticata in tempo, porta alla morte del bambino, dopo un lungo percorso di sofferenza. Non esistono cure – spiega De Barros -, ad eccezione della diagnosi precoce che permette un intervento tempestivo tramite trapianto di midollo all’Ospedale San Raffaele di Milano. E’ l’unica terapia al mondo che consente di salvare la vita ai bambini affetti da Mld e vederli crescere sani". Promuovono l’iniziativa i Lions club Serravalle Pistoiese, Pistoia Fuoricivitas, Pistoia, Agliana Quarrata Pianura Pistoiese, Montecatini Terme, Abetone Montagna Pistoiese, Monsummano Terme, Montecatini Terme Castello, Marliana Nievole Ombrone, con patrocinio del comune di Monsummano.

Gli organizzatori ringraziano il sindaco Simona De Caro e il corpo musicale "Giuseppe Verdi" di Fognano che da sempre si presta alla solidarietà ed è punto di riferimento musicale e culturale per l’intera provincia. Biglietto 15 euro, obiettivo raccogliere una somma importante per l’associazione. "E’ uno dei principali service promossi dal governatore del distretto Lions Toscana, Francesco Cottini – informa Marco Tempestini –. Sarà una serata molto significativa che coniuga divertimento e solidarietà. Interverranno Guido De Barros e Caterina Ceccuti, presidente e vicepresidente di "Voa Voa" e genitori di Sofia". Conclude Marco Benesperi: "Cerchiamo di favorire collaborazione e armonia tra i soci e tra club, per promuovere al meglio eventi di solidarietà in favore delle nostre comunità".

Piera Salvi